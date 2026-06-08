Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 08 juin 2026

revue de presse

Nigeria : 360 otages libérés par l'armée nigériane dans un bastion de Boko Haram

L’armée nigériane dit avoir libéré dimanche 360 personnes enlevées par Boko Haram dans le sud de l’État de Borno, dans le nord-est du pays.

Selon le communiqué de l’armée, l’opération a été menée dans les monts Mandara, qui font partie du fief du groupe terroriste. Abuja accentue la pression sur les djihadistes, le mois dernier, les autorités nigérianes ont annoncé qu'une opération conjointe menée avec les États-Unis avait permis d'éliminer 175 combattants de l'ISWAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Nigeria est confronté à une grave crise sécuritaire, notamment dans sa partie nord, où plus d'une décennie d'insurrection jihadiste, combinée à la multiplication des enlèvements contre rançon et à l'exploitation minière illégale, continue de fragiliser la stabilité de la région. (Source Africanews)

Dialogue Gabon – Union européenne : Quatre enjeux stratégiques évoqués dès ce 8 juin

Le Gabon et l’Union européenne ouvrent, ce lundi 8 juin 2026 au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie à Libreville, une nouvelle étape de leur partenariat politique. En amont de cette rencontre, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, le 4 juin dernier, une séance de travail consacrée à la préparation de ce dialogue stratégique.

L’objectif était d’harmoniser les positions gouvernementales sur les principaux dossiers qui seront examinés avec les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne accrédités au Gabon. Cette session intervient dans un contexte marqué par l’entrée du pays dans la Ve République, après un précédent dialogue organisé en 2024 durant la Transition. (Source GabonMediaTime)

L’Opep revoit ses quotas à la hausse : Une opportunité stratégique pour l’Algérie

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d’Opep+, ont annoncé le 7 juin un réajustement technique de leurs quotas de production.

Pour l’Algérie, la mesure se traduit par une augmentation autorisée de 6 000 barils par jour à compter de juillet, portant son plafond officiel à 995 000 barils quotidiens. Une hausse modeste, mais symbolique, dans un contexte où le groupe reste globalement ferme sur la discipline de l’offre. (Source Africapresse)

Maurice voit une manœuvre politique derrière le nouveau projet de loi britannique

Le dossier des Chagos connaît un nouveau rebondissement sur la scène politique britannique. Le British Sovereignty Protection (Chagos Islands) Bill, présenté par Lord Weir of Ballyholme, a franchi l'étape initiale à la Chambre des Lords, le vendredi 5 juin, en première lecture.

Du côté mauricien, l'évolution est suivie de près, mais le gouvernement relativise la portée de cette initiative. Selon le bureau de l'Attorney General, il s'agit avant tout d'un Private Member's Bill, soit un projet de loi présenté par un parlementaire et non par le gouvernement britannique. Le texte, introduit par Lord Weir of Ballyholme, membre du Democratic Unionist Party (DUP), est arrivé à l'ordre du jour de la Chambre des Lords par tirage au sort, en dixième position. (Source L’Express.mu)

Une nouvelle enquête éclaire le rôle croissant de l'Afrique de l'Ouest dans le trafic mondial de cocaïne

C'est une saisie record qui a marqué les esprits. Début mai, un cargo parti de la Sierra Leone a été intercepté avec plus de 30 tonnes de cocaïne à bord. Une cargaison spectaculaire qui illustre l'importance croissante de l'Afrique de l'Ouest dans le trafic mondial de drogue.

C'est ce que révèle une nouvelle enquête publiée ce lundi par l'ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Selon ses auteurs, la Sierra Leone est devenue un maillon important d'une route de trafic jusqu'ici peu documentée. (Source RFI)

Madagascar : Immunité parlementaire - Le député Rajerison fait de la résistance

La procédure de levée de l'immunité parlementaire du député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison, suscite une vive réaction de l'intéressé. Face à cette démarche, l'élu multiplie les déclarations publiques et les descentes sur le terrain.

Le dossier relatif à la levée de l'immunité parlementaire du député Antoine Rajerison attire actuellement une attention particulière, tant au sein de l'opinion publique que de la classe politique. Alors que le bureau permanent de l'Assemblée nationale est appelé à examiner la demande introduite par le ministère de la Justice, le député concerné intensifie ses prises de position.

Après ses récentes déclarations à la presse au palais de Tsimbazaza, en marge d'une séance plénière, Antoine Rajerison s'est rendu sur le terrain pour rencontrer les habitants de sa circonscription. Samedi dernier, il était à Manalalondo où il a tenu un discours à forte portée politique. (Source L’Express de Madagascar)

L’exclusion de Mayotte de la Commission de l’océan Indien, éternel sujet de discorde franco-comorien

La France reprend, lundi 8 juin, la présidence de l’organisation regroupant les Etats insulaires du sud-ouest de la région. Le Quai d’Orsay affiche sa volonté d’intégrer l’île à la Commission, mais a peu de soutiens parmi les autres pays.

L’intégration de Mayotte au sein de la Commission de l’océan Indien (COI) est un sujet de discorde régulier entre Paris et les Comores. La France, qui reprend, lundi 8 juin, la présidence de cette organisation regroupant les Etats insulaires du sud-ouest de la région (Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores et la France au titre de La Réunion) affiche sa volonté de mettre fin à cette exclusion dénoncée par Mayotte. (Source Le Monde Afrique)

Rapatriement de migrants d'Afrique du Sud - Un déshonneur pour la nation arc-en-ciel

Depuis quelque trois mois, les étrangers sont, de plus en plus, traqués tels des gibiers en Afrique du Sud tant et si bien que des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Mozambique, pour ne citer que ceux-là, ont décidé de rapatrier leurs ressortissants victimes d'actes xénophobes.

Si ces pays font preuve de responsabilité, on ne peut pas en dire autant pour l'Afrique du Sud. C'est d'autant plus vrai que les autorités de ce pays semblent impuissantes, pour ne pas dire complices de ces violences xénophobes. A preuve, l'Operation dudula, mouvement à l'origine des récentes violences xénophobes, n'est inquiétée ni par l'Exécutif, ni par la Justice sud-africaine. (Source Le Pays)

En attendant le TAS, Maroc et Sénégal se retrouvent devant la commission de discipline de la CAF pour la CAN U17

Le Sénégal a remporté la CAN U17 au Maroc, comme il avait remporté la CAN 2025 sur le même sol. Mais comme en janvier dernier, la victoire sur le terrain n’a pas mis fin aux contentieux.

Une nouvelle procédure disciplinaire a été ouverte par la CAF après des réclamations marocaines liées au comportement de Yaya Baldé pendant la demi-finale, tandis que des accusations d’insultes racistes et de jets de projectiles contre la délégation sénégalaise circulent. (Source Afrik.com)

Les Tunisiens protestent contre les migrants sans papiers d’Afrique subsaharienne

Des manifestants se sont rassemblés samedi à midi devant le siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans le quartier du Lac à Tunis, exigeant l’expulsion des migrants sans papiers d’Afrique subsaharienne et appelant l’organisation à quitter la Tunisie.

Parmi les participants se trouvaient des militants qui ont été vus en train d’organiser des manifestants avant de se joindre à la manifestation.

La manifestation s’est déroulée sous une forte présence sécuritaire, avec de nombreux véhicules de sécurité entourant le siège du HCR et les manifestants maintenus à distance du bâtiment. (Source 1001tunisie.com)