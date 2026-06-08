Cote d'Ivoire: 12e Congrès ordinaire UNJCI - Marie-Laure N'Goran, première femme présidente de l'histoire

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) a ouvert un nouveau chapitre de son histoire ce dimanche 7 juin 2026, à l'issue de son 12e Congrès ordinaire tenu à la Maison de la Presse d'Abidjan-Plateau.

Au terme du scrutin, la journaliste et présentatrice du journal télévisé de 20 heures de la RTI, Marie-Laure N'Goran, a été élue présidente de l'organisation faîtière des journalistes ivoiriens.

Cette élection revêt un caractère historique. Trente-cinq ans après la création de l'UNJCI en 1991, Marie-Laure N'Goran devient la première femme à accéder à la présidence de l'organisation. Elle succède ainsi à Jean-Claude Coulibaly, au terme d'un scrutin qui l'a opposée à Stéphane Bahi, journaliste à l'hebdomadaire L'Éléphant Déchaîné. Elle l'a emporté avec 244 voix contre 161, tandis que trois bulletins ont été déclarés blancs.

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Au-delà de la portée symbolique de cette victoire, l'élection de Marie-Laure N'Goran consacre le parcours d'une professionnelle reconnue pour son engagement en faveur de la promotion du journalisme et du renforcement de la corporation. Son accession à la tête de l'UNJCI intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis pour la presse ivoirienne, notamment l'adaptation aux mutations numériques, la lutte contre la désinformation, l'amélioration des conditions de travail des journalistes et la défense de la liberté de la presse.

Peu après la proclamation des résultats, la nouvelle présidente a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des congressistes pour la confiance placée en elle. Dans une déclaration empreinte d'émotion, elle a réaffirmé sa volonté de servir l'organisation avec responsabilité et détermination.

« Chers consoeurs et confrères, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre confiance, votre soutien et votre mobilisation tout au long de ce 12e Congrès de l'UNJCI. Cette marque de confiance m'honore et renforce mon engagement à servir notre union avec responsabilité, humilité et détermination », a-t-elle déclaré.

Son élection suscite déjà de nombreux espoirs au sein de la corporation. Plusieurs congressistes voient en elle l'incarnation d'un leadership capable de consolider la cohésion entre les professionnels des médias et de poursuivre les efforts de professionnalisation du secteur.

Par ailleurs, ce 12e Congrès a servi de cadre de réflexion sur les enjeux actuels du journalisme en Côte d'Ivoire. Les participants ont réaffirmé leur attachement aux valeurs d'éthique, de déontologie et de responsabilité qui constituent les fondements de la profession.

Avec l'arrivée de Marie-Laure N'Goran à sa tête, l'UNJCI s'engage dans une nouvelle dynamique.

Les regards sont désormais tournés vers la mise en oeuvre de son programme et les actions qu'elle entend conduire pour répondre aux attentes des journalistes et contribuer davantage au rayonnement de la presse ivoirienne.