Gabon: Akanda - Un gala caritatif pour offrir un avenir meilleur à dix enfants en difficulté

Le regroupement féminin Saphir a célébré, ce samedi 6 juin à Akanda, son 4e anniversaire à travers un gala de bienfaisance placé sous le signe de la solidarité et de l'engagement social.

Organisée dans la salle des fêtes le Pavillon Royal, la cérémonie a réuni partenaires, invités et bienfaiteurs autour d'un même objectif : soutenir les enfants en situation de précarité scolaire Parmi les partenaires présents figurait l'ONG SAVE (Sikole Ane Ve Ning, qui signifie « L'école, c'est la vie » en langue fang).

La soirée a débuté par la prestation de la chorale Maranatha singers junior (assurée par des enfants), avant de laisser place aux discours et aux témoignages mettant en lumière les actions menées par l'association et l'ONG depuis leurs créations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'un des moments forts de la cérémonie a été le témoignage de Andeme Hounkpati Adrielle, âgée de 14 ans. Orpheline et vivant avec ses grands-parents retraités, l'adolescente bénéficie du programme de parrainnage de l'ONG SAVE que les Saphirs ont décidé de soutenir à travers ce Gala carritatif, un moment plein d'émotion lorsque la marraine de Adrielle, madame Olga Metogo a étéprésenté à la grande soeur desafilleule ( les deux ne s'etaient jamais rencontré). Émue, la jeune fille a exprimé sa gratitude envers sa marraine et l'ensemble des membres du regroupement pour l'aide qui lui permet de poursuivre ses études.

Créé il y a quatre ans, Saphir est un cercle de femmes fondé autour des valeurs de partage, de fraternité et d'entraide. Initialement conçu comme un espace d'épanouissement et de convivialité, le groupe a progressivement élargi son champ d'action pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, notamment les veuves, les orphelins, les personnes âgées et les enfants en difficulté.

À travers ce gala, l'association entend mobiliser des ressources financières en vue de préparer la rentrée académique 2026-2027. L'objectif affiché est de soutenir au moins dix enfants confrontés à des difficultés scolaires liées à la précarité.

Pour les responsables du regroupement, cette initiative illustre la volonté des membres de transformer leur réseau d'amitié en une véritable chaîne de solidarité au service des populations les plus démunies.

Ouvert à toutes les femmes souhaitant s'engager dans des actions sociales, Les Saphirs donnent d'ores et déjà rendez-vous à leurs partenaires et sympathisants pour la célébration de leur 5e anniversaire l'année prochaine.