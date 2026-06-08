Gabon: Le Lycée Technique Bernard Obiang d'Oyem, envahi par les hautes herbes

Triste fin d'année qui désormais pointe son nez dans le monde éducatif, ceci étant au Lycée Bernard Obiang d'Oyem, les élèves et leurs encadreurs pédagogie, voir administratifs y passent des moments difficiles dans un environnement malsain pour cause, les employés de la main d'oeuvre non-permanente ont désertés les lieux par faute d'entretien. En conséquence, le Lycée Technique Bernard Obiang se retrouve envahi dans la broussaille où se côtoie les cafards et reptiles et d'autres rongeurs.

A l'abandon depuis un mois, les déserteurs sont toujours invisibles sur leur lieu de travail, et la végétation y ait gagnée du terrain à tous les endroits du Lycée. Ainsi, ne pouvant supporter, cette situation déplorable, le Responsable dudit Lycée a pondu une note de service et d'un communiqué laconique, visant ces derniers à regagner leur poste faute quoi, tout contrevenant serait susceptible à des lourdes peines.

Cette image négative que renvoie le Lycée au jour d'aujourd'hui avec cette verdure qui a pris place au détriment de la propriété laisse plus d'un, pantois dans cette façon d'agir des employés payés par le contribuable et ce au moment où les élèves dudit Lycée y passent leur examen de BEPI, en pleine forêt.