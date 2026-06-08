Gabon: Présentation des lettres de créance-Ambassadeurs accrédités au Gabon

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour les lettres de créance de cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités auprès de la République gabonaise.

Il s'agit de :

- Son Excellence Daouda Soumah, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Guinée Conakry près la République gabonaise, avec résidence à Libreville ;

- Son Excellence Antonios Papadopoulos, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Hellénique près la République gabonaise, avec résidence à Kinshasa ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- Son Excellence Peter Guschelbauer, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d'Autriche près la République gabonaise, avec résidence à Abuja ;

- Son Excellence Jens Ole Bach Hansen, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Danemark près la République gabonaise, avec résidence à Abuja ;

- et enfin Son Excellence Luis Miguel Leandro Da Silva, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République portugaise près la République gabonaise, avec résidence à São Tomé.

Cette cérémonie républicaine, qui marque officiellement la prise de fonction des représentants diplomatiques auprès des autorités gabonaises, a constitué un moment important de la vie diplomatique nationale.

Elle a permis de réaffirmer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon à ces pays partenaires. Les échanges entre le Chef de l'Etat et les différents diplomates ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment les relations politiques et diplomatiques, l'économie, les investissements, le développement durable, la formation ainsi que les échanges culturels.

Cette séquence diplomatique témoigne de l'intérêt croissant que suscite le Gabon auprès de ses partenaires internationaux et traduit la confiance renouvelée de la communauté internationale à l'égard de notre pays. Elle illustre également le rayonnement grandissant de la diplomatie gabonaise sous l'impulsion du Président de la République.

Depuis l'avènement de la Ve République, le Gabon poursuit son repositionnement sur la scène internationale à travers une diplomatie fondée sur le dialogue, le respect mutuel, la stabilité institutionnelle et la promotion de partenariats mutuellement bénéfiques.

La présentation de ces lettres de créance intervient dans un contexte marqué par le renforcement de la présence du Gabon au sein des grandes instances régionales et internationales.

Elle s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat de faire du Gabon un acteur influent, crédible et engagé dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement.

A travers cette cérémonie, le Gabon réaffirme sa volonté de consolider ses relations avec l'ensemble de ses partenaires et de poursuivre son action diplomatique au service de ses intérêts stratégiques, de l'intégration régionale et du progrès partagé entre les nations.