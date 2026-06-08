Addis Ababa — Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a annoncé que le pays avait pris part au 11e Dialogue sur la politique étrangère des BRICS, qui s'est tenu à New Delhi sous la présidence indienne du groupe.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a indiqué que l'Éthiopie avait réaffirmé son engagement en faveur d'un engagement multilatéral constructif et du renforcement de la coopération Sud-Sud à travers sa participation à ce forum.

La délégation éthiopienne, conduite par Mekonnen Gossaye, directeur général de la planification stratégique et du suivi au MAE, s'est jointe à des hauts responsables de la politique étrangère et de la planification ainsi qu'à des experts des États membres du BRICS.

Le dialogue a porté sur les grandes priorités mondiales, notamment la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité, offrant ainsi une plateforme d'échange de points de vue entre les pays participants.

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M. Mekonnen a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'action pour le climat, en particulier à travers l'initiative « Green Legacy » lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui continue de mobiliser des efforts à l'échelle nationale pour restaurer les écosystèmes et promouvoir la durabilité environnementale.

Il a également présenté la transformation économique et numérique en cours en Éthiopie, soulignant les progrès réalisés en matière de développement des infrastructures, de systèmes nationaux d'identification numérique, de solutions fintech et de services d'administration en ligne, qui s'inscrivent dans la stratégie de développement globale du pays.

L'Éthiopie a en outre réaffirmé son engagement à approfondir la coopération au sein des BRICS, en mettant l'accent sur le partage des connaissances, la finance verte et la résilience collective comme piliers essentiels du développement durable et de la prospérité partagée.