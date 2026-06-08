Angola: GGPEN lance une application regroupant le programme complet d'ANGOTIC 2026

Luanda — Le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN, sigle en portugais) a lancé l'application officielle « GGPEN ANGOTIC 2026 », une plateforme numérique centralisant l'ensemble du programme institutionnel préparé pour le plus grand forum angolais des technologies de l'information et de la communication.

Selon un communiqué de presse consulté par ANGOP ce dimanche, l'application a été développée pour faciliter l'accès aux activités proposées par le Programme spatial national durant les trois jours de l'événement. Elle permet aux visiteurs de suivre en temps réel les conférences, les démonstrations technologiques, les présentations institutionnelles, les sessions de réseautage et les autres initiatives inscrites au programme du GGPEN.

Ce nouvel outil numérique, créé par des stagiaires de l'Institut des télécommunications (ITEL), récemment intégré au GGPEN, témoigne de l'engagement de l'institution envers la formation des jeunes talents et la valorisation des compétences nationales dans le domaine des technologies de l'information. Dotée d'une interface simple et intuitive, l'application permet aux utilisateurs de consulter les horaires, les lieux, les thèmes et les détails de chaque activité, facilitant ainsi l'organisation de leur programme et l'identification des sessions les plus intéressantes tout au long de l'événement.

Le document précise que, grâce à cette plateforme, les utilisateurs pourront suivre l'actualité, découvrir les produits, les services et les projets spatiaux présentés par le Programme spatial national, et accéder à du contenu mis à jour en continu pendant toute la durée de l'événement. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de transformation numérique du GGPEN et réaffirme l'engagement de l'institution à utiliser la technologie pour améliorer la communication avec les citoyens, promouvoir la diffusion des activités spatiales nationales et offrir une expérience plus interactive aux participants d'ANGOTIC.

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ANGOTIC 2026 se tiendra du 11 au 13 juin et réunira des experts, des entreprises, des institutions publiques et privées, des entrepreneurs et des universitaires afin de débattre de l'avenir des technologies numériques, de l'innovation, de la connectivité et de la transformation technologique en Angola. Les personnes intéressées peuvent télécharger l'application sur le portail officiel du GGPEN.