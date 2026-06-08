Angola: La ministre de l'Environnement met en garde contre les défis posés par le changement climatique

Luanda — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a alerté ce samedi à Luanda sur les principaux défis environnementaux auxquels l'Angola est confronté, notamment le changement climatique, la dégradation des sols, la déforestation, la perte de biodiversité et la gestion inadéquate des déchets.

La ministre a fait ces déclarations lors d'une campagne de plantation de 520 jeunes arbres, organisée au Jardin botanique de l'Université Agostinho Neto, dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'environnement, en présence du vice-président de la République, Esperança da Costa. À cette occasion, Ana Paula de Carvalho a souligné que l'Angola possède un patrimoine environnemental exceptionnel, caractérisé par de vastes forêts, d'importants bassins fluviaux, des écosystèmes uniques et une biodiversité d'une valeur inestimable.

Selon la ministre, ce patrimoine naturel représente un héritage à préserver et, simultanément, une opportunité de promouvoir le développement durable, d'améliorer la qualité de vie de la population et de renforcer la résilience du pays face au changement climatique. La ministre a insisté sur le fait que les défis environnementaux exigent une réponse ferme, coordonnée et permanente de l'ensemble de la société.

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Dans ce contexte, elle a indiqué que l'Exécutif avait renforcé la mise en oeuvre des politiques publiques visant à protéger l'environnement, à préserver la biodiversité, à promouvoir l'éducation à l'environnement, à assurer une gestion durable des ressources en eau, à favoriser l'économie circulaire et à intensifier l'action climatique.

La ministre a estimé que planter des arbres symbolise un engagement pour un avenir plus vert et plus durable, soulignant que chaque arbre représente un investissement dans la santé environnementale, la restauration des écosystèmes, l'amélioration de la qualité de l'air et la construction de communautés plus résilientes.

Elle a également affirmé que la préservation de l'environnement ne devait pas se limiter à des actes symboliques, mais exigeait des changements de comportement au quotidien, notamment en matière d'utilisation rationnelle de l'eau, de gestion des déchets, de protection des espaces verts et d'éducation des jeunes générations au respect de la nature. S'adressant à la jeunesse angolaise, la ministre a déclaré que l'avenir de l'environnement repose sur la capacité à former des citoyens conscients et engagés, prêts à relever les défis environnementaux contemporains.

« L'environnement n'appartient pas seulement à la génération actuelle. C'est un patrimoine commun que nous avons reçu des générations précédentes et que nous avons le devoir moral de transmettre dans de meilleures conditions aux générations futures », a-t-elle affirmé. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Albano Ferreira, a estimé que cette célébration était l'occasion de renouveler l'engagement collectif en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la promotion du développement durable.

Le ministre a préconisé une approche multidisciplinaire des questions environnementales dans l'enseignement supérieur, avec une meilleure intégration de ces thématiques dans les cursus, afin de former des professionnels conscients de l'impact environnemental de leurs décisions.

Albano Ferreira a également souligné la pertinence des Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 des Nations Unies, notamment ceux relatifs à la lutte contre les changements climatiques, aux villes durables, à l'accès à l'eau potable et aux énergies propres, ainsi qu'à la protection des écosystèmes terrestres. Le responsable a également encouragé les établissements d'enseignement supérieur à adopter des pratiques de gestion durable, transformant leurs campus en espaces de référence pour la promotion de la culture environnementale.

Concernant le jardin botanique de l'Université Agostinho Neto, il a déclaré que son aménagement représente une étape importante pour la recherche scientifique et la préservation des espèces végétales, contribuant ainsi à une utilisation durable des ressources naturelles au bénéfice de la société. Le ministre a également souligné que la présence de la vice-président de la République à la cérémonie témoigne de l'engagement de l'exécutif angolais en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable du pays.

Ces activités se sont déroulées dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, un événement institué par les Nations Unies pour sensibiliser les gouvernements, les institutions et les citoyens à la nécessité de préserver les ressources naturelles indispensables à la vie sur la Planète. Cette année, la journée a été célébrée sous le thème « Inspirés par la nature, le climat et notre avenir ».