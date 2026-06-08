Soudan: Le Premier Ministre rencontre le Secrétaire Général de l'Association Italienne Sant'Egidio

7 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a rencontré Samedi à Khartoum le Secrétaire Général de l'Association Italienne Sant'Egidio, Paolo Imbaliazzo.

Dans une déclaration à la presse, Paolo a exprimé leur solidarité avec le peuple Soudanais affecté par la guerre, tout en indiquant que sa visite au Soudan est la deuxième durant la guerre.

Il a exprimé sa tristesse face à l'ampleur de la destruction causée par la milice rebelle de soutien rapide dans la capitale nationale, Khartoum.

Il a salué les efforts déployés pour rendre Khartoum à la normale et la plus meilleure qu'avant, en affirmant à cet égard leur soutien aux efforts de reconstruction et de réhabilitation du Soudan.

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