Soudan: Réunion du Premier Ministre sur les questions des mines, de contrebande et des stupéfiants

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a tenu Samedi une réunion élargie regroupant plusieurs ministres et des représentants des forces de police et de sécurité sur les défis liés à la réglementation du secteur des mines, les questions de contrebande d'or et de stupéfiants et les moyens de les traiter.

Le Ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Eisser, a déclaré à la presse que la réunion a salué les efforts sincères déployés par les organes de sécurité, de police et militaires pour protéger l'économie nationale, précisant que la réunion a passé en revue les risques du trafic de stupéfiants à travers le territoire soudanais, tout en les qualifiant de partie intégrante d'une guerre multiforme visant le peuple soudanais et en particulier la jeunesse.

Le ministre de l'Information a indiqué que la réunion a souligné la nécessité de lutter fermement contre la contrebande et les stupéfiants pour protéger la sécurité nationale, précisant que la réunion, soulignait la nécessité d'activer les mécanismes d'échange d'informations entre les institutions de l'État concernées, ainsi que de créer des centres spécialisés pour le traitement de la toxicomanie, en prêtant une attention particulière aux jeunes affectés par ce phénomène.

Dans le même contexte, le ministre de l'Information a précisé que la réunion a également abordé les répercussions négatives de mines inorganisées et des services qui y sont liés, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter ces effets sur la santé publique et l'environnement.

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Al-Eisser a ajouté que le Premier ministre a ordonné la suppression des moulins et des bassins existant dans les quartiers et les zones militaires, ainsi que la réglementation des marchés de l'or dans les zones de production.