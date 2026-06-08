Ethiopie: Les résultats ont été proclamés dans la majorité des circonscriptions - Commission électorale nationale

Addis-Abeba — Parmi les 1 138 circonscriptions concernées par le scrutin, près de 825 ont déjà annoncé leurs résultats électoraux, a indiqué la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE).

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, la présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a déclaré que le dépouillement des suffrages se poursuivait encore dans les bureaux de vote de plusieurs circonscriptions.

L'éloignement des bureaux de vote par rapport aux centres de circonscription, le nombre élevé de candidats ainsi que la complexité du système électoral figurent parmi les facteurs expliquant le retard dans la transmission des résultats.

La présidente a également indiqué que le processus de transmission des résultats vers les circonscriptions se déroulait de manière satisfaisante.

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Disposant de plusieurs mécanismes destinés au traitement des plaintes électorales, la Commission a précisé avoir pris les mesures nécessaires afin d'apporter des réponses rapides et appropriées.

La présidente a ajouté que les différentes plaintes enregistrées durant le processus électoral avaient été examinées selon leur nature et conformément aux dispositions de la législation électorale.

Melatwork a salué la contribution des observateurs électoraux nationaux et internationaux et a exprimé sa satisfaction quant à leurs recommandations constructives.

Pour rappel, plus de 10 438 candidats représentant 42 partis politiques ont participé aux élections de la Chambre des représentants du peuple et des conseils régionaux. Ce scrutin est considéré comme le plus vaste et le mieux organisé sur le plan administratif dans l'histoire de la participation démocratique du pays.

Les missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD pour les élections éthiopiennes de 2026 ont salué cette étape majeure dans le développement démocratique et électoral du pays lors de leur conférence de presse conjointe tenue mercredi, au cours de laquelle elles ont présenté leurs conclusions préliminaires.

La mission d'observation électorale de l'Union africaine, composée de 83 observateurs issus de 37 pays africains et conduite par l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, a estimé que le scrutin s'était déroulé « dans un environnement juridique et institutionnel largement propice à la gouvernance démocratique ».

La mission d'observation électorale de l'IGAD, dirigée par l'ancienne vice-présidente ougandaise, Speciosa Wandira-Kazibwe, a confirmé dans son rapport préliminaire que les urnes avaient été correctement scellées dans tous les bureaux observés, que les représentants des partis étaient présents durant l'ensemble du processus et que le scrutin constituait une avancée institutionnelle, administrative et technologique significative.

À l'issue des élections générales, le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié l'ensemble des citoyens éthiopiens ayant pris part au vote, la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) et ses plus de 350 000 agents mobilisés, les forces de sécurité ayant garanti le bon déroulement du scrutin, ainsi que les missions africaines et régionales d'observation dont la présence a confirmé l'engagement de l'Éthiopie envers la responsabilité démocratique.