Addis-Abeba — Les initiatives novatrices élaborées par le Premier ministre Abiy Ahmed et déployées sous sa direction apportent une contribution majeure à la protection de l'environnement, a indiqué l'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement (EEPA).

Ces programmes, notamment les projets d'aménagement des berges et de développement des corridors urbains, participent fortement à la durabilité environnementale ainsi qu'à la transformation des espaces urbains.

Cette évaluation a été soulignée lors de la commémoration de la 33e Journée nationale de la protection de l'environnement, célébrée parallèlement à la 53e Journée mondiale de l'environnement.

À cette occasion, des responsables de haut niveau et des spécialistes de l'environnement issus des institutions fédérales ainsi que de l'Autorité de protection de l'environnement d'Addis-Abeba ont effectué une visite du projet d'aménagement des berges d'Entoto-Kechene, inauguré récemment.

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Cet écoparc a été officiellement inauguré et rendu accessible au public par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Au cours de la visite, la directrice générale de l'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement, Lelise Neme, a affirmé que les projets lancés sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed ont considérablement renforcé les efforts nationaux de préservation, produisant des résultats écologiques tangibles et clairement observables.

La directrice générale a également rappelé les résultats exceptionnels de l'Initiative pour un patrimoine vert, dans le cadre de laquelle plus de 48 milliards de jeunes arbres ont été plantés à travers le territoire national.

Cette ambitieuse campagne de reboisement continue de générer des bénéfices importants, notamment par la réduction de l'empreinte carbone et la lutte contre la pollution de l'air.

Selon Lelise, ces réalisations exemplaires ont permis à l'Éthiopie d'obtenir une reconnaissance internationale, illustrant l'impact majeur des actions climatiques anticipatives du pays sur la restauration des écosystèmes dégradés et le renforcement de la biodiversité.

Les importants projets de réhabilitation des berges constituent, selon elle, un modèle moderne de gestion environnementale. Elle a présenté le projet Entoto-Kechene comme une démonstration concrète de l'intégration harmonieuse entre les espaces urbains et la nature.

La directrice générale a en outre précisé que ce projet se distingue par la préservation des espèces végétales indigènes ainsi que par l'intégration architecturale des techniques traditionnelles de terrassement et de conservation développées par la communauté Konso, inscrites au patrimoine de l'UNESCO, conciliant ainsi héritage culturel et écologie contemporaine.

Elle a enfin souligné que ces initiatives environnementales innovantes placent l'Éthiopie parmi les références mondiales en matière de développement vert durable.