Soudan: Le Premier ministre informé la performance du ministère des AE et des missions diplomatiques à l'étranger

7 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a été informé de l'ensemble des activités et des performances du ministère des Affaires étrangères ainsi que des missions diplomatiques soudanaises à l'étranger.

Cette réunion s'est tenue aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohieddine Salem, qui a indiqué dans une déclaration à la presse que la réunion avait porté sur les moyens d'améliorer la qualité des performances et de renforcer l'environnement de travail au sein du ministère ainsi que dans les représentations diplomatiques du Soudan à l'étranger.

Le ministre a présenté au Premier ministre les résultats des rencontres qu'il a tenues en marge de sa participation au Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie, ainsi que les détails de sa récente visite en Azerbaïdjan.

Il a ajouté que la réunion avait également examiné l'expérience de l'Azerbaïdjan en matière de projets de reconstruction dans la région du Karabakh, ainsi que les possibilités de tirer parti de cette expérience dans le cadre de grands projets nationaux, notamment l'Initiative d'un million de logements productifs portée par le Premier ministre.

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L'ambassadeur Mohieddine Salem a indiqué que cette démarche s'inscrit dans le contexte des défis auxquels le Soudan est confronté, réaffirmant la détermination du ministère à poursuivre ses efforts aux côtés des Forces armées jusqu'au rétablissement de la sécurité dans l'ensemble du pays et à contribuer à la réalisation des aspirations du peuple soudanais en matière de paix et de stabilité.

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