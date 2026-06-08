Soudan: Al-Burhan reçoit l'envoyé spécial du SG de l'ONU pour le pays

7 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Soudan, M. Pekka Haavisto, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem.

À l'issue de la rencontre, M. Haavisto a indiqué que cette visite était la deuxième depuis sa prise de fonctions en mars 2026. Il a précisé avoir mené de larges consultations avec des dirigeants régionaux, des acteurs politiques soudanais, des représentants des forces civiles et diverses composantes de la société soudanaise afin de recueillir leurs visions pour l'avenir du pays.

L'envoyé spécial a souligné que ses efforts visent à encourager les mesures de désescalade, à renforcer la confiance entre les parties et à favoriser un environnement propice à la paix.

Il a également informé le président du CST des travaux du mécanisme quintite réunissant l'Union Africaine, l'IGAD, la Ligue arabe, les Nations unies et l'Union européenne, notamment des consultations récemment tenues à Addis-Abeba en vue de promouvoir un dialogue inclusif conduit par les Soudanais eux-mêmes.

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M. Haavisto a réaffirmé l'engagement des Nations unies à soutenir l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi qu'à poursuivre les efforts visant à faire progresser le processus politique et sécuritaire pour parvenir à un règlement durable du conflit et à une vision commune d'un Soudan en paix.

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