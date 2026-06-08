Soudan: Un message écrit de ministre des AE á son homologue sénégalais

7 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan à Dakar, M. Abdelghani Al-Naim Awad Al-Karim, a remis un message écrit du ministre des Affaires étrangères, le ministre Mohieddine Salem Ahmed, à son homologue sénégalais, le ministre Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à l'occasion de la réception accordée à l'ambassadeur du Soudan par le chef de la diplomatie sénégalaise.

Au cours de l'entretien, le ministre Cheikh Niang a exprimé ses remerciements et son appréciation pour le message du ministre Mohieddine Salem Ahmed, Il a réaffirmé le soutien du gouvernement et du peuple sénégalais à la souveraineté, à l'unité, à la sécurité, à la paix et au développement du Soudan.

Le ministre sénégalais a également souligné la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales entre les deux nations dans tous les domaines, ainsi que de promouvoir la coopération et la coordination au sein des forums régionaux et internationaux sur les questions d'intérêt commun.

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