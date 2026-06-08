Soudan: Accord de coopération stratégique entre la Banque Agricole soudanaise et le groupe chinois Lovol

La Banque agricole soudanaise a signé dimanche à l'ambassade du Soudan à Pékin un protocole d'accord de coopération stratégique avec le groupe chinois Lovol, l'un des principaux fabricants mondiaux de machines et d'équipements agricoles.

L'accord a été signé en présence de l'ambassadeur du Soudan en Chine, M. Omar Issa Ahmed, et du directeur général de la Banque agricole soudanaise, M. Salah Mohamed Abdelrahim Ali, l'accord vise à renforcer la coopération dans les domaines de la mécanisation agricole, du financement du secteur agricole, du transfert de technologies et de la formation technique.

Selon les responsables de la banque, ce partenariat s'inscrit dans les efforts visant à moderniser l'agriculture soudanaise, à améliorer la productivité et à renforcer la sécurité alimentaire.

La signature intervient à l'issue d'une série de rencontres entre une délégation soudanaise et plusieurs institutions financières et industrielles chinoises, notamment la Banque agricole de Chine (ABC) et le groupe Shandong Hi-Speed, afin d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans le financement agricole, les infrastructures et les services logistiques.

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Les autorités soudanaises estiment que cet accord contribuera à approfondir la coopération économique et technique entre le Soudan et la Chine et à soutenir le développement durable du secteur agricole.