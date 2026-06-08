Soudan: Le Premier ministre examine la réglementation du secteur minier et la lutte contre la contrebande et les stupéfiants

7 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Prof Kamil Idris, a présidé samedi une réunion élargie réunissant plusieurs ministres ainsi que des représentants des services de sécurité et de police afin d'examiner les défis liés à l'organisation du secteur minier, à la contrebande de l'or et au trafic de stupéfiants.

Selon le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Eiser, la réunion a salué les efforts des forces de sécurité dans la protection de l'économie nationale et souligné la nécessité de renforcer la lutte contre la contrebande et les drogues, considérées comme une menace pour la sécurité nationale et la jeunesse.

Les participants ont également examiné les répercussions du secteur minier non réglementé sur la santé publique et l'environnement. Le Premier ministre a ordonné le retrait des installations de traitement de l'or situées dans les zones résidentielles, ainsi que la réorganisation rapide des marchés aurifères dans les régions de production. La réunion a en outre recommandé le renforcement des campagnes de sensibilisation, l'émission de cartes professionnelles pour les mineurs et une meilleure information sur les risques liés aux produits chimiques utilisés dans l'extraction de l'or.

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