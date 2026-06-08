Afrique: L'Union africaine déplore la disparition de Manuel Augusto

Luanda — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé ce samedi sa profonde tristesse suite au décès de l'ancien ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Domingos Augusto, survenu vendredi à Luanda des suites d'une maladie.

Dans un message de condoléances publié, Mahmoud Ali Youssouf a salué la contribution de Manuel Augusto à la diplomatie africaine et à la promotion des idéaux panafricains. Il a déclaré avoir appris avec consternation la nouvelle de la disparition du diplomate angolais, qu'il a décrit comme un fonctionnaire éminent et un fervent défenseur de l'intégration et de la coopération entre les pays africains. Au nom de la Commission de l'Union africaine, il a présenté ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple angolais, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux anciens collègues de Manuel Domingos Augusto.

Selon le communiqué, l'Union africaine se joint au deuil national et rend hommage à la mémoire et à l'héritage du diplomate, dont le dévouement au service de l'Angola, à la diplomatie africaine et à l'intégration continentale restera une source d'inspiration pour les générations futures. L'organisation continentale a également souligné que la carrière de Manuel Domingos Augusto a marqué le renforcement des relations entre les États africains et l'approfondissement des efforts en faveur de l'unité continentale.

L'Union africaine a réitéré sa solidarité avec l'Angola en ces moments de deuil et de tristesse et rend hommage à l'héritage du défunt au service de son pays et de l'Afrique. Né le 2 septembre 1957 à Luanda, Manuel Domingos Augusto a été ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2020, après avoir été secrétaire d'État aux Affaires politiques de 2010 à 2012. Il était titulaire d'une licence en droit international public et d'une maîtrise en lettres, spécialisation diplomatie, droit et pratique diplomatiques et consulaires.

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Tout au long de sa carrière, il a également été ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (2005-2010), ainsi qu'en Zambie (1995-1999). Sur le plan diplomatique, il a aussi dirigé la première mission diplomatique en Afrique du Sud (1992-1994), a été premier secrétaire de l'Angola au Nigéria (1988-1992), chef du département des pays occidentaux au ministère du Commerce extérieur (1985-1988) et du secteur des pays occidentaux (États-Unis, Canada, Japon, CEE) au Secrétariat d'État à la Coopération (1981-1985).

Il a également été vice-ministre de la Communication sociale (1999-2005) et a travaillé pour différents médias, notamment le Journal d'Angola (1980-1981) et la Télévision publique angolaise (1976-1980). Au moment de son décès, Manuel Domingos Augusto occupait le poste de secrétaire aux relations étrangères du bureau politique du MPLA, parti au pouvoir en Angola. ART/LUZ