Angola: Moxico Leste réalise une marche contre le vandalisme des biens publics

Cazombo — Des centaines de citoyens de tous horizons de la province de Moxico Leste ont participé ce samedi à une marche pour dénoncer le vandalisme des biens publics.

Organisée par les autorités locales, cette marche visait à sensibiliser la population à l'importance de protéger les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les équipements électriques et autres infrastructures essentielles au développement de Moxico Leste. À l'issue de la marche, le gouverneur de la province de Moxico Leste, Crispiniano Dos Santos, a déclaré que les finances publiques subissent chaque année des pertes de plusieurs millions de dollars en raison du vandalisme, ce qui entrave la mise en oeuvre de nouveaux projets.

« Nous ne pouvons plus dépenser d'argent pour reconstruire ce qui a déjà été fait à cause du comportement indécent de certains citoyens ; nous devons au contraire utiliser nos ressources pour mettre en oeuvre de nouveaux projets et continuer à répondre aux besoins de la population », a-t-il souligné. Il a dénoncé les nombreux actes de vandalisme et de vol commis récemment dans la province, visant des pupitres d'école, des panneaux solaires et des candélabres, ce qui entrave le développement du réseau électrique public et l'accès à l'éducation.

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« Nous ne pouvons plus rester les bras croisés face à ces actes qui vont à l'encontre des efforts déployés par le gouvernement pour le développement de notre jeune province, efforts réduits à néant par ceux qui s'opposent au bien commun. Nous devons donc tous nous mobiliser pour lutter contre ce fléau et dénoncer les auteurs de ces actes », a-t-il sensibilisé la population. Il a exhorté les organisations de jeunesse, les églises, les partis politiques et les membres de la société civile à se joindre aux efforts des autorités locales pour combattre le vandalisme et préserver notre patrimoine commun.

En Angola, le vandalisme de biens et services publics est passible de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 25 ans, en fonction de la gravité des dégâts et du type d'infrastructure détruit, conformément à la loi. Les peines comprennent l'emprisonnement pour destruction de biens (de 3 à 8 ans, avec possibilité de circonstances aggravantes), pour incitation au vandalisme (de 10 à 15 ans) et des peines plus lourdes (de 20 à 25 ans) pour le vandalisme d'infrastructures de transport.