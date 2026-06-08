Angola: Le FC Cabinda écrase le Marítimo de Benguela et monte en 1ère Division du Girabola

7 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/WR/LUZ

Cabinda — Le FC Cabinda a écrasé le Marítimo Futebol Clube de Benguela 5-1 ce samedi et est monté en première division angolaise, la « Girabola », 14 ans après sa relégation en deuxième division.

Grâce à cette victoire lors de la 18e et dernière journée du Championnat National de Deuxième Division, Série A, disputée à Cabinda, l'équipe locale termine la compétition avec 36 points, contre 32 pour le Sporting de Luanda et 30 pour le Nacional de Benguela, qui terminent respectivement deuxième et troisième. À l'issue du match, l'entraîneur du FC Cabinda, Zola Nseca, a salué l'engagement, la détermination et l'esprit d'équipe de ses joueurs tout au long de la compétition.

De son côté, le directeur sportif du Marítimo de Benguela, Cipriano Rafael, a félicité l'équipe du FC Cabinda pour sa victoire et son titre de champion. Aujourd'hui également, au stade França Ndalu de Luanda, le Sporting de Luanda et l'Atlético Sport Aviação (ASA) ont fait match nul 0-0, un résultat qui permet aux Lions de la capitale angolaise de disputer les barrages pour tenter d'accéder à la première division.

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Dimanche, en Serie B, on connaîtra la deuxième équipe promue en première division, après le match entre le Recreativo da Caála et le Ferrovia do Huambo, qui se jouera à 15h30 au stade Daniel Cassoma Lutucuta, à Huambo. Caála est en tête du groupe avec 35 points, tandis que Ferrovia occupe la deuxième place avec 32 points.

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