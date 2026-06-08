Angola: Le pays et les Maldives renforcent leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et les Maldives ont exprimé, ce vendredi à Malé, leur intérêt pour le renforcement de leur coopération bilatérale dans les domaines politique, diplomatique, économique et commercial, ainsi que pour l'intensification de leur coordination diplomatique au sein des instances internationales.

Cet engagement a été pris lors d'une réunion de travail entre le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, et son homologue maldivien, Iruthisham Adam. Les deux ministres ont analysé l'état actuel des relations bilatérales et identifié de nouveaux axes de coopération. À l'issue des discussions, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères transmis à l'ANGOP, les deux responsables se sont engagés à tenir des consultations politiques bilatérales à une date ultérieure, à promouvoir les visites officielles de haut niveau et à évaluer les mécanismes d'exemption de visa pour les citoyens des deux États.

Les délégations ont également manifesté leur intérêt pour la mise à jour du cadre juridique bilatéral par la négociation et la signature de nouveaux instruments de coopération, notamment dans les secteurs du tourisme et de la formation diplomatique. Dans ce contexte, les parties ont plaidé en faveur de l'établissement de partenariats entre les académies diplomatiques des ministères des Affaires étrangères angolais et maldivien.

Sur le plan multilatéral, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination diplomatique et le soutien mutuel dans leurs candidatures auprès des organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies. La rencontre a également permis un échange d'informations sur la situation intérieure de chaque pays, notamment sur leurs programmes respectifs de développement économique et social.

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À cette occasion, le ministre des Maldives a présenté un aperçu de l'archipel, en particulier sa situation stratégique dans l'océan Indien, sa composition d'environ 1 190 îles réparties sur 26 atolls naturels, sa population de plus d'un demi-million d'habitants et son économie reposant principalement sur le tourisme, la pêche et les services. Cette rencontre a témoigné de la volonté commune d'approfondir les liens d'amitié et de coopération entre la République d'Angola et la République des Maldives.