Ile Maurice: Hans Ballah obtient la liberté sous caution

Le directeur de société Hans Manthir Ballah, 45 ans, arrêté vendredi dans le cadre d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC), a été provisoirement inculpé de blanchiment d'argent sous les articles 36(1)(b) et 38(3) de la Financial Crimes Commission Act de 2023.

Il a comparu devant la Week-end Court, hier, et a été relâché contre deux cautions de Rs 150 000 chacune et une reconnaissance de dette de Rs 1 million. Le quadragénaire devra se présenter au poste de police de Sodnac tous les jours et comparaître à nouveau devant la cour de Rose-Hill demain lundi pour valider les conditions de sa remise en liberté provisoire.

Les enquêteurs lui reprochent d'avoir été en possession de sommes importantes en devises - Rs 648 200 en espèces, 7 000 euros et 12 740 dirhams - dont l'origine reste à établir. La FCC soupçonne que ces fonds pourraient représenter, en totalité ou en partie, le produit d'une activité criminelle. Hans Ballah a contesté toute implication dans des activités illicites et a tenté d'expliquer l'origine des sommes saisies. Selon les informations recueillies, il aurait déclaré aux enquêteurs qu'une partie de cet argent lui appartient tandis qu'une autre partie serait la propriété de son épouse.

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L'homme a également soutenu que les devises découvertes étaient directement liées à ses activités professionnelles. Il a expliqué exercer dans l'import-export et entretenir des relations commerciales régulières avec les Émirats arabes unis, notamment Dubaï. Ses fréquents déplacements et transactions à l'international nécessiteraient donc la détention de différentes devises. Ses explications font désormais l'objet de vérifications approfondies par la FCC pour déterminer si les sommes retrouvées peuvent être justifiées par des revenus légitimes de ses activités commerciales.

L'analyse des documents financiers, mouvements bancaires et opérations d'import-export déclarées devrait constituer l'une des principales étapes de l'enquête. Les autorités s'intéressent également à la traçabilité des fonds et à leur cohérence avec les activités économiques déclarées par le suspect. Dans ce type d'affaires, les investigations financières visent à établir si les montants détenus correspondent à des transactions commerciales authentiques ou s'ils présentent des caractéristiques susceptibles de soulever des soupçons de blanchiment. La FCC poursuit ses investigations pour faire la lumière sur l'origine exacte des fonds saisis.