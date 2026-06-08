Ile Maurice: La roselle - Une plante aux multiples bienfaits

7 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry Daniel Cupidon

Connue pour ses nombreuses vertus médicinales et nutritionnelles, la roselle gagne de plus en plus en popularité à Maurice. Cette plante tropicale, introduite sur le marché local en 2009, attire aujourd'hui aussi bien les consommateurs mauriciens que le secteur touristique et même des clients étrangers.

La roselle, dont le nom scientifique est Hibiscus sabdariffa, est également appelée oseille de Guinée ou encore groseille pays. Originaire d'Afrique, elle est cultivée dans plusieurs régions tropicales du monde. À Maurice, sa culture se développe progressivement grâce à ses nombreuses utilisations et ses bienfaits pour la santé.

La saison de la roselle est principalement en hiver à Maurice. Cette plante apprécie particulièrement le soleil et les températures chaudes. Après la chute de la fleur, une partie rouge appelée «calice» se développe. C'est cette partie qui est utilisée pour la préparation du célèbre bissap, une boisson rouge acidulée très populaire en Afrique. Outre les boissons, la roselle peut aussi être utilisée dans la fabrication de confitures, sauces ou même produits cosmétiques naturels.

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À Maurice, la roselle est utilisée pour fabriquer du jus, du sirop, de la gelée ou encore des tisanes. Son goût légèrement acidulé est souvent comparé à celui de la goyave, avec une touche rafraîchissante très appréciée des consommateurs. En l'espace d'une année, la production de roselle a augmenté de plus de sept tonnes à Maurice, preuve de l'intérêt grandissant pour cette culture.

Très recherchée pour ses propriétés antioxydantes et antibactériennes, la roselle est considérée comme un véritable allié pour la santé. Riche en vitamines et en minéraux, elle aide à renforcer l'organisme et à combattre la fatigue. Elle est également reconnue pour ses effets calmants et digestifs. Certaines études indiquent aussi qu'elle pourrait contribuer à faire baisser la tension artérielle et être bénéfique pour les personnes souffrant du diabète.

Grâce à ses nombreux atouts, la roselle représente aujourd'hui une culture prometteuse pour l'agriculture mauricienne. Entre santé, tradition et innovation, cette plante continue de séduire de plus en plus de consommateurs.

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