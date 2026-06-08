Ile Maurice: Le meurtrier présumé de Prageena Jootun maintenu en détention

7 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Le principal suspect dans le meurtre présumé de Prageena Jootun, 23 ans, aussi connue sous le nom de Sneha, a comparu à la Bail and Remand Court, hier. La jeune femme avait été retrouvée sans vie dans la nuit du 4 au 5 juin dans une chambre à Les Salines.

Le suspect, son ex-compagnon âgé de 30 ans et chauffeur de taxi, avait été arrêté peu après la découverte du corps. La victime et le suspect, qui habitaient dans la même localité, auraient entretenu une relation de longue durée marquée par des tensions répétées.

La jeune femme aurait mis fin à cette relation à la suite de disputes récurrentes et des proches évoquent des épisodes de violences antérieures. Une amie de Sneha la décrit comme réservée et discrète, peu encline à exposer sa vie privée. «De nature timide, elle ne dévoilait que rarement les coups qu'elle subissait», confie-t-elle, ajoutant que la jeune femme était discrète sur les difficultés qu'elle traversait. Ce qui, selon son entourage, aurait contribué à masquer la gravité de sa situation.

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L'autopsie a attribué le décès à un choc provoqué par de multiples blessures par arme blanche au cou, à la poitrine et l'abdomen. Les enquêteurs évoquent une agression d'une extrême violence d'une vingtaine de coups de couteau, selon les premières conclusions médico-légales. Lors de l'audience en cour, hier, la police ayant objecté à la remise en liberté conditionnelle de l'agresseur, au vu de la gravité des faits reprochés, ce dernier a été reconduit en cellule.

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