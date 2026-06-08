Ile Maurice: Un motocycliste décédé, une vidéo suscite l'indignation

Un grave accident de la route survenu jeudi après-midi à Bois-Marchand, près du fly-over de Terre-Rouge-Verdun, et impliquant deux motocyclettes, a coûté la vie à Ahmad Ismail Kurmoo, 31 ans, un habitant de Terre-Rouge.

L'autre motocycliste, un habitant de la localité, âgé de 43 ans, a aussi été grièvement blessé. Les deux hommes ont été transportés d'urgence à l'hôpital SSRN par le SAMU, mais Ahmad Ismail Kurmoo a été déclaré mort peu après son admission aux urgences. L'autopsie a attribué son décès à de multiples blessures.

Les images d'une caméra Safe City installée à proximité des lieux de l'accident montreraient que le second motocycliste traversait la chaussée avec sa moto lorsque la moto de Ahmad Ismail Kurmoo l'a percuté. Il est toujours admis à l'hôpital SSRN pour des soins et son test d'alcoolémie s'est révélé négatif.

Parallèlement à l'enquête sur les circonstances de cette collision, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux provoque une vive indignation. Elle montrerait plusieurs individus s'approchant d'une victime étendue au sol après l'accident. Des internautes affirment que ces personnes en auraient profité pour dépouiller la victime de ses effets personnels au lieu de lui porter assistance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces images, largement partagées et commentées, ont suscité de nombreuses réactions de colère et d'incompréhension. Plusieurs internautes dénoncent un manque flagrant d'humanité face à un homme grièvement blessé luttant pour sa survie. À ce stade, la police poursuit ses investigations tant sur les circonstances de l'accident que sur les allégations découlant de cette vidéo devenue virale.