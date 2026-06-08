Ile Maurice: Saisie de Rs 7,8 M de drogues synthétiques présumées, deux habitants écroués

Une importante saisie de substances soupçonnées d'être de la drogue synthétique a conduit à l'arrestation de deux habitants de Baie-du-Tombeau par la special team de l'ADSU de Grand-Baie.

Les suspects, Marie Noëlie Laurent, une retraitée de 71 ans, et Louis David Azie, un maçon de 33 ans, ont comparu hier devant la Bail and Remand Court sous une accusation provisoire de trafic de drogue, quelques heures après leur interpellation. Ils ont ensuite été reconduits en cellule - la septuagénaire au poste de police de Trou-aux-Biches et le trentenaire au centre de détention de Piton.

Les policiers auraient découvert des centaines de doses conditionnées en petits sachets thermoscellés et plusieurs colis enveloppés de ruban adhésif noir contenant plus de 350 sachets renfermant une matière suspectée d'être de la drogue synthétique, dont la valeur marchande est estimée à Rs 7 776 600. Cette découverte représente l'une des saisies significatives réalisées et alimente les soupçons des enquêteurs quant à l'existence d'un réseau de distribution plus vaste.

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À ce stade de l'enquête, aucun interrogatoire des deux suspects n'a encore été enregistré. Les investigations se poursuivent afin d'établir l'origine exacte des substances saisies et leur destination éventuelle. Les deux suspects comparaîtront à nouveau devant la justice lundi, quand la police devra faire le point sur l'avancement de l'enquête et solliciter, le cas échéant, la poursuite de leur détention.