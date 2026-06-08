Afrique: Le Sommet Africain de l'Édition Musicale (SAEM) s'ouvre du 18 au 21 juin à Yaoundé au Cameroun

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Le Sommet Africain de l'Édition Musicale (SAEM 2026) réunira pour la première fois au Cameroun des éditeurs musicaux, organismes de gestion collective, créateurs, producteurs, plateformes internationales et experts venus d'Afrique et du monde entier pour réfléchir ensemble à l'avenir de l'édition musicale africaine.

Placé sous le thème "ensemble,transformons l'édition musicale africaine."

Dans le domaine spécifique de l'édition musicale, l'Afrique demeure un réservoir immense de création artistique. Pourtant, cette profession reste encore trop peu valorisée, insuffisamment expliquée aux créateurs et encore peu structurée.

Le moment est venu de se retrouver, de s'unir et de bâtir un véritable hub africain : un espace dynamique de propositions, d'influence, de transformation et d'impact.

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De rencontres en sommets avec les leaders de l'industrie musicale qui se retrouvent pour échanger, débattre et construire l'avenir du secteur souvent avec la présence d'experts internationaux .

Le SAEM 2026 se positionne comme une vitrine majeure pour aborder les enjeux clés :

-le développement du marché africain

-son intégration à l'échelle mondiale

-la protection et la gestion durable des droits des créateurs africains .

Durant 4 jours le ciel de Yaoundé abritera des conférences, tables rondes, ateliers professionnels, rencontres B2B , un camp d'écriture , un programme de mentorat et des scènes musicales .

Parmi les invités déjà confirmés :

Diana Hopeson et Seidu Iddrisu (Ghana) accompagnés d'une délégation de l'Independent Music Publishers Association of Ghana

Thando Makhunga et l'équipe de Downtown Music Publishing Africa / Virgin Music Group Africa (Afrique du Sud)

Didier Awadi (Sénégal), artiste et Champion CLIP / OMPI

Matt Bolton (ICESERVICES - Royaume-Uni)

Moustapha Ndiaye, éditeur musical

Indi Chawla (The MLC - USA)

Panimalar K. (RaaCho Music Publishing - Inde)

Et de nombreux autres professionnels africains et internationaux actuellement en cours de confirmation

Pendant deux jours de conférences, ateliers, rencontres professionnelles et networking, le SAEM 2026 abordera les grands enjeux de l'édition musicale :

Droits d'auteur et édition musicale

Métadonnées et revenus internationaux

Intelligence artificielle et création musicale

Développement des marchés africains

Royalties, licences et exploitation des catalogues

Coopération internationale et opportunités de croissance

APPEL À CANDIDATURES

Devenez Speaker du SAEM 2026 :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGPZ7q8Ghi6-yy2UvfsjnvCZTLIS-xDuqgYcF9g_XX3Ctf9g/viewform

Inscrivez-vous comme Participant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSSuvv2iSF4-kXi_1JF6lvhhGpRfYBzZBx3sw9I4gS4XXb7w/viewform

Vous souhaitez rencontrer nos invités internationaux

contact@beutara.com

Plus d'informations :

www.saem2026.com