Ile Maurice: Sneha Jootun, 23 ans, tuée de 20 coups de couteau

Ce qui devait être une simple nuit passée chez son compagnon s'est transformé en drame. À Port-Louis, la mort de Prageena Jootun, plus connue sous le prénom de Sneha, 23 ans, plonge aujourd'hui ses proches dans la douleur et soulève de nouvelles interrogations sur les violences conjugales. La jeune femme a été retrouvée sans vie dans une maison aux Salines après avoir reçu une vingtaine de coups de couteau.

Les conclusions de l'autopsie ont mis en lumière l'extrême violence de l'agression. Les médecins légistes ont relevé une vingtaine de plaies causées par une arme blanche au niveau du cou, du thorax et de l'abdomen. Ces blessures ont provoqué une hémorragie massive à laquelle la victime n'a pas survécu.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, Sneha Jootun entretenait depuis plusieurs années une relation avec Pravesh Changeea, 29 ans. Le couple envisageait de franchir une nouvelle étape en se mariant. Mais derrière ce projet d'avenir, des tensions semblaient s'être accumulées. Des proches évoquent une relation devenue instable, marquée par des disputes répétées au cours des derniers mois. Dans la nuit de samedi à dimanche, la jeune femme se trouvait au domicile de son compagnon. Les enquêteurs privilégient la thèse d'une altercation ayant dégénéré au petit matin.

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L'absence de nouvelles de sa fille a rapidement inquiété sa mère. Face à ses appels restés sans réponse, celle-ci s'est rendue sur place. En approchant de la maison, elle aurait remarqué des traces suspectes avant de donner l'alerte. Les policiers dépêchés aux Salines ont alors découvert le corps de la jeune femme.

Une chasse à l'homme a été immédiatement lancée. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de PortLouis Sud ont mobilisé plusieurs équipes afin de retrouver le principal suspect. Celui-ci a été localisé quelques heures plus tard dans la région de Bain-des-Dames. Arrêté puis interrogé, il a été placé entre les mains de la Major Crime Investigation Team, qui poursuit ses investigations afin d'établir avec précision le déroulement des événements.

Le suspect a comparu hier devant la Bail and Remand Court sous une accusation provisoire de meurtre. Il devra de nouveau se présenter devant la justice aujourd'hui pour la suite de la procédure.