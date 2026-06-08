Ile Maurice: L'arme du crime retrouvée

L'arme du crime, élément central des investigations, a finalement été retrouvée au terme des opérations de ratissage menées dans le voisinage du domicile. Il s'agit d'un couteau de cuisine de 30 centimètres. Selon les enquêteurs, l'arme aurait été utilisée par Neelam Munisamy, la suspecte, qui l'aurait ensuite soigneusement dissimulé dans un caniveau en béton situé le long de la route adjacente à la résidence.

Placée sous scellés, la pièce à conviction a été acheminée pour des analyses scientifiques, afin d'y relever d'éventuelles traces d'ADN et empreintes digitales. Dans ce dossier désormais orienté vers la reconstitution des dernières minutes précédant le drame, ce couteau apparaît comme l'élément matériel déterminant.

Les faits remontent à la nuit du 4 juin dans une maison située à Rotin n° 1, La Source, à Quatre-Bornes, au domicile de Neelam Munisamy. Au petit matin, les services de police sont appelés sur place après une altercation domestique. À leur arrivée, ils découvrent le corps sans vie de Fabrino Cupidon, 38 ans, gisant dans le salon, partiellement dénudé, présentant des traces de sang disséminées à plusieurs endroits de la pièce. Les premières constatations médicales effectuées sur place par les secours confirment le décès.

Une dispute aurait éclaté entre la victime et sa compagne avant que la situation ne dégénère. Cette dernière, âgée d'une trentaine d'années, a été appréhendée sur les lieux de l'incident et placée en détention. L'autopsie pratiquée le lendemain a révélé que la cause du décès est une blessure par arme blanche localisée à la cuisse, ayant entraîné une hémorragie fatale.

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Sous la conduite des enquêteurs de la Criminal Investigation Division de QuatreBornes et des unités spécialisées de la police scientifique, la suspecte aurait indiqué aux autorités l'endroit où l'arme avait été dissimulée.