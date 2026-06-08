Angola: L'Institut Polytechnique Supérieur de Moxico forme des entrepreneurs à la gestion d'entreprises touristiques

Luena — Seize entrepreneurs de la province de Moxico ont achevé samedi dernier une formation de 30 jours en gestion d'entreprises touristiques, dispensée par l'Institut Polytechnique Supérieur, en partenariat avec le Bureau provincial du Ministère du Tourisme.

Pendant un mois, les participants ont approfondi leurs connaissances en gestion stratégique d'entreprise appliquées au secteur du tourisme, en tenant compte des enjeux du marché. Le président de l'Institut Polytechnique Supérieur de Moxico, Manuel Bandeira, a expliqué que les participants ont été initiés à des méthodologies de gestion pratiques, à des stratégies commerciales et à des réflexions sur le leadership et la culture organisationnelle dans le secteur touristique.

Il a exprimé l'espoir que cette formation portera ses fruits pour les entreprises locales et contribuera au développement économique de la région. À cette occasion, la vice-gouverneure de la province de Moxico chargée des Affaires politiques, sociales et économiques, Elizabeth Ayala, a souligné l'importance du tourisme pour l'attraction de devises étrangères et a encouragé les entrepreneurs à investir dans ce secteur, qu'elle considère fondamental pour l'économie nationale.

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Aujourd'hui, 500 jeunes et adultes ont également achevé une formation technique et professionnelle, proposée par le Bureau provincial de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme « Avril Jeune ». Parmi les formations offertes, on peut citer la santé et la sécurité au travail, l'entrepreneuriat, le marketing, la couture, l'électricité et la plomberie.