Angola: L'ambassade du pays en Corée rend hommage à Manuel Augusto

6 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VIC /LUZ

Luanda — L'ambassade d'Angola en République de Corée a rendu hommage samedi à Séoul à l'ancien ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, pour son engagement au service de l'État angolais.

Manuel Augusto est décédé vendredi dans un hôpital de la capitale anglaise, des suites d'une longue maladie. Un message de condoléances signé par l'ambassadeur angolais à Séoul, Sianga Abílio, indique que le défunt s'est distingué par son sens aigu du devoir et son dévouement au service public. Le diplomate ajoute que Manuel Augusto a apporté une contribution précieuse au renforcement de la diplomatie angolaise, à la coopération internationale et aux relations d'amitié entre les peuples.

« Son départ représente une perte considérable pour l'Angola et pour la communauté diplomatique angolaise et internationale », lit-on dans le document. Il souligne que Manuel Augusto restera dans les mémoires avec respect et admiration pour son professionnalisme, sa vision stratégique et son engagement indéfectible envers les valeurs de dialogue, de consensus et de paix.

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Manuel Domingos Augusto a occupé diverses fonctions diplomatiques et gouvernementales tout au long de sa carrière, notamment celle de ministre des Affaires étrangères. Né le 2 septembre 1957 dans la province de Luanda, il a été, jusqu'à son décès, secrétaire du Bureau politique du MPLA chargé des relations internationales.

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