Tunisie: Les avocats en grève dans cinq gouvernorats demain

7 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les avocats des gouvernorats de Sousse, Kairouan, Monastir, Mahdia et Kasserine observeront une grève, lundi 8 juin 2026, avec suspension de la présence dans l'ensemble des tribunaux de ces régions, pour protester contre la situation actuelle du système judiciaire.

Ce mouvement de protestation s'inscrit dans la mise en oeuvre des décisions du Conseil de l'Ordre national des avocats de Tunisie, prises le 13 mai 2026, qui avaient arrêté une série d'actions graduelles, dont une grève générale nationale prévue le 18 juin 2026 dans l'ensemble des juridictions du pays.

Dans le cadre de cette mobilisation, une manifestation est prévue lundi matin à partir de 09h30 devant le tribunal de première instance de Sousse 1. Elle réunira des avocats issus des différentes régions concernées, en présence du bâtonnier de l'Ordre national des avocats, des présidents des sections régionales ainsi que des membres du Conseil de l'Ordre.

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