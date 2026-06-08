Tunisie: Le pays dans le top 3 des choix vacances des Suisses pour l'été 2026

L'analyse des réservations estivales 2026 publiée par DERTOUR Suisse confirme la solidité des vacances balnéaires en Méditerranée, tout en révélant des évolutions marquées dans les préférences des voyageurs suisses. Parmi elles, la Tunisie s'impose comme l'une des destinations les plus attractives en Suisse romande grâce à son positionnement all inclusive et à son excellent rapport qualité-prix.

La Tunisie, l'un des piliers du marché romand

Selon les données de DERTOUR Suisse, la Suisse romande se distingue clairement du reste du pays dans ses choix de destinations estivales. Si la Grèce et l'Espagne dominent toujours le marché national, la Tunisie figure parmi les destinations les plus réservées aux côtés de la Turquie.

Le rapport souligne explicitement qu'en Suisse romande, les destinations de type all inclusive comme la Tunisie et la Turquie rencontrent une forte demande.

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Cette performance s'explique par plusieurs facteurs clés : des séjours balnéaires accessibles, des infrastructures touristiques adaptées aux formules tout compris, et un rapport qualité-prix jugé particulièrement compétitif dans un contexte de recherche de maîtrise budgétaire.

À l'échelle nationale, les destinations méditerranéennes conservent leur leadership pour l'été 2026. L'Espagne et la Grèce occupent les premières places du classement des courts séjours, suivies de l'Italie et de Chypre.

Dans le détail régional : en Suisse alémanique, les voyageurs privilégient également des expériences de loisirs comme l'Europa-Park en Allemagne, alors qu'en Suisse romande, la demande se concentre davantage sur les séjours balnéaires et les offres tout compris, notamment en Tunisie et en Turquie.

Classement des destinations les plus réservées

Courte distance - Suisse romande

1- Grèce

2- Tunisie

3- Espagne

4- Turquie

5 Chypre

Courte distance - Suisse alémanique

1- Espagne

2- Grèce

3- Europa-Park (Allemagne)

4- Italie

5- Chypre

Long-courrier : recomposition des flux touristiques

Sur le long-courrier, la demande reste stable mais évolue sous l'effet de plusieurs facteurs géopolitiques et climatiques. Les Maldives et l'île Maurice conservent leur attractivité, mais de nouvelles destinations gagnent du terrain.

Le Canada devient la première destination long-courrier en Suisse alémanique, tandis que la Romandie privilégie davantage la Tanzanie.

Classement long-courrier (extraits) :

1- Canada

2- Maldives

3- Tanzanie

4- République dominicaine

5- Thaïlande

L'étude met également en évidence une tendance structurelle : la montée des "coolcations", ces voyages vers des destinations aux températures plus modérées.

Le Canada, la Norvège, la Suède, l'Islande et l'Écosse enregistrent une forte croissance de la demande. Cette évolution est portée par la hausse des températures en Méditerranée, la recherche de vacances plus actives et un sentiment de sécurité accru vers les destinations nordiques.

Des arbitrages budgétaires contrastés

Les comportements de dépenses évoluent de manière différenciée : les budgets consacrés aux séjours balnéaires reculent légèrement (-4,5 % en Suisse alémanique, -2,4 % en Romandie), tandis que les voyages individualisés progressent fortement (+7,9 % en Suisse alémanique, +10 % en Suisse romande).

Ceci pour dire que l'été 2026 confirme une double dynamique : la stabilité des destinations méditerranéennes et la montée de nouvelles tendances de voyage. Dans ce paysage concurrentiel, la Tunisie se distingue nettement comme l'une des destinations les plus performantes en Suisse romande, portée par son positionnement all inclusive et son attractivité économique, consolidant ainsi sa place sur le marché touristique européen.