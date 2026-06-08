Angola: ANGOTIC-2026 - Plus de 20 000 visiteurs attendus

Luanda — La 6e édition d'ANGOTIC-2026 devrait accueillir plus de 200 startups et attirer 20 000 visiteurs, a déclaré ce vendredi à Luanda le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS), Mário Oliveira.

Lors d'une visite sur place, le ministre a indiqué que les préparatifs se déroulaient « de manière tout à fait normale » et que l'organisation était en phase finale. Le ministre a souligné la croissance du forum, avec la participation de startups angolaises, comme étant le principal atout de l'édition 2026. « Nous aurons une forte présence de startups angolaises, non seulement de Luanda, mais aussi d'autres provinces, soit plus de 200 », a-t-il précisé.

Selon Mário Oliveira, l'innovation de ces entreprises sera au cœur de l'événement, qui sert de vitrine pour la promotion et le développement des entreprises technologiques. L'organisation prévoit de dépasser les 11 000 visiteurs enregistrés lors de l'édition 2025 et d'atteindre environ 20 000 visiteurs cette année.

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Le ministre a également souligné que ce forum témoigne de l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la transformation numérique de l'Angola, grâce à la participation d'opérateurs, de fournisseurs et d'entreprises internationaux, ainsi que de talents nationaux. Se déroulant du 11 au 13 juin, ANGOTIC est le principal forum des technologies de l'information et de la communication en Angola. Il réunit entreprises, startups, experts, universitaires et institutions gouvernementales dans un espace dédié à l'innovation, aux débats et au réseautage.

Initié par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), cet événement vise à accélérer la transformation numérique du pays en promouvant des solutions technologiques qui renforcent les secteurs stratégiques, de la connectivité et la cybersécurité à l'intelligence artificielle et à l'administration numérique. Cette édition, placée sous le thème « En route vers la transformation numérique », promet d'être un jalon important à l'avant-garde de la technologie et de l'innovation en Angola.

Ce thème met l'accent sur la numérisation, la modernisation, la fourniture de services locaux, l'innovation durable, l'inclusion et le renforcement de la coopération. ANGOTIC-2026 devrait mettre en lumière le meilleur de la créativité et de l'innovation des entreprises du secteur des TIC, tant nationales qu'internationales. L'objectif est également de promouvoir les discussions autour des questions clés du secteur, notamment l'intelligence artificielle, les fausses informations, la gouvernance électronique, les produits et services locaux, la télévision numérique, les centres de données, et autres.