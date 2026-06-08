Angola/Centrafrique: Le pays affronte la République centrafricaine en étant privé de cinq joueurs

7 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/LUZ

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football affrontera la République centrafricaine (RCA) mardi 9 juin, à Casablanca (Maroc), avec cinq joueurs absents pour son deuxième match de la journée FIFA.

Il s'agit des défenseurs Jonathan Buatu et Tó Carneiro, des milieux de terrain Show et Milson, et de l'attaquant Zini, mis à l'écart par le sélectionneur Aliou Cissé, certains pour cause de blessure et d'autres pour raisons personnelles. Dans un communiqué publié sur la page officielle de l'un de ses réseaux sociaux, la Fédération angolaise de football (FAF) indique que Milson souffre d'une légère contusion au pied gauche, Show a reçu un coup au front lors du match contre la Mauritanie vendredi dernier, et Tó Carneiro doit disputer un match important avec son club, le FAR Rabat, en championnat marocain.

Quant à Buatu et Zini, ils ont demandé un congé pour raisons familiales. « Les athlètes restants poursuivent leur préparation comme à l'accoutumée, concentrés sur la rencontre face à la République centrafricaine, qui permettra de consolider les acquis de la nouvelle équipe technique dirigée par Aliou Cissé », indique le document. Lors du premier match international FIFA, vendredi, l'Angola a fait match nul 1-1 contre la Mauritanie.

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