Tchad: «Sortie provisoire pour soins» d'un des condamnés à 8 ans de prison de la coalition d'opposition GCAP

Au Tchad, le professeur Avocksouma Djona Atchénémou, l'un des huit leaders de la coalition d'opposition Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP) condamnés à 8 ans de prison le 8 mai 2026, a obtenu une « sortie provisoire pour suivre ses soins », a indiqué l'un de ses avocats. « Nous espérons bien que la Cour d'appel puisse renverser la première décision rendue par le Tribunal de grande instance de Ndjamena », a-t-il ajouté.

Au Tchad, le professeur Avocksouma Djona Atchénémou est désormais hors de danger. Le 4 juin, le président du parti Les Démocrates et l'un des huit présidents du Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP) condamnés à huit ans de prison ferme a été évacué de la prison de Klessoum, puis admis au centre de soins intensifs de l'Hôpital général de référence nationale de Ndjamena.

L'accompagnement médical se poursuit mais à son domicile, comme l'explique l'un de ses avocats, Maître Adoum Moussa, au micro de notre correspondante, Nadia Ben Mahfoudh : « Le professeur a pu sortir de soins intensifs. Le procureur général près la Cour d'appel de Ndjamena lui a accordé une sortie provisoire de la prison pour suivre ses soins. La détention au niveau de la maison d'arrêt de Klessoum ne respecte pas les conditions minimales de détention normales. Donc, ils sont détenus dans une même chambre avec ses six codétenus. »

Il poursuit : « Ce que nous demandons, comme nous avons fait appel de la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Ndjamena, c'est que le dossier monte très vite au niveau de la Cour d'appel, pour que la cause soit examinée en appel par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Ndjamena. Nous espérons bien que la Cour puisse renverser la première décision rendue par le Tribunal de grande instance de Ndjamena, et que les cinq autres [leaders du GCAP condamnés, NDLR] qui sont restés en prison pourront sortir et aller vers leurs familles respectives. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deux autres présidents du GCAP avaient déjà bénéficié d'une sortie

Deux des huit présidents du GCAP avaient déjà bénéficié d'une sortie de prison pour raison de santé : Bidi Valentin et Kelou Bombaye ont tous deux bénéficié d'une libération provisoire pour raison de santé.

Le 8 mai 2026, huit opposants au président tchadien Mahamat Idriss Déby, arrêtés fin avril, avaient été condamnés à huit ans de prison ferme à Ndjamena. Les prévenus, tous présidents de partis membres du Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), la principale coalition d'opposition, avaient été arrêtés une semaine avant une « marche de protestation et d'indignation », à laquelle ils avaient appelé à participer et qui a été interdite par le gouvernement. Ils avaient par la suite été placés en détention provisoire dans le cadre d'une enquête judiciaire pour « association de malfaiteurs, mouvement insurrectionnel, rébellion et détention illégale d'armes de guerre ».

Mahamat Idriss Déby avait été élu président du Tchad en mai 2024, après avoir été à la tête d'une transition durant trois ans à la suite de la mort de son père Idriss Déby Itno, tué par des rebelles en se rendant au front après 30 ans à la tête du pays.