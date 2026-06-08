Angola: Cuanza-Sul - Les administrateurs municipaux chargés de privilégier le développement local

Sumbe — Le gouverneur de la province de Cuanza-Sul, Eugénio Laborinho, a demandé aux administrateurs municipaux de Conda, Condé et Ebo d'oeuvrer à l'amélioration des conditions fondamentales de leurs communautés afin de dynamiser le développement de leurs localités.

Cette instruction a été donnée lors d'une visite de travail dans les trois municipalités, dans le cadre du programme de gouvernance de proximité et d'évaluation des réalités locales. Eugénio Laborinho a souligné que, pour ce faire, les administrations doivent élaborer des plans qui rassemblent les populations afin de trouver des solutions aux principaux problèmes qui les affectent. « Si nous travaillons tous ensemble, les municipalités seront plus développées, plus attractives et deviendront des lieux où il fait bon vivre », a-t-il déclaré.

Eugénio Laborinho a insisté sur le fait que certaines des principales contraintes sont déjà prises en compte dans les plans d'action de son gouvernement, comme l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux routes pour l'acheminement des produits agricoles, aux écoles et aux centres de santé correctement équipés. « Le gouvernement poursuit ses efforts pour garantir de meilleures conditions de vie à tous les citoyens, mais la contribution de chacun est indispensable pour concrétiser ces objectifs », a-t-il souligné.

Lors des réunions tenues dans les municipalités visitées, les responsables locaux ont présenté les principaux besoins de leurs districts respectifs. Dans la municipalité d'Ebo, le responsable António Kituxe a plaidé pour une augmentation du nombre de salles de classe, la construction de nouveaux systèmes de captage et de distribution d'eau, l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et le renforcement des services de santé. L'administratrice de Condé, Marta Muhongo, a souligné le potentiel agricole de la municipalité et a plaidé pour l'amélioration des routes d'accès, la fourniture de matériel agricole et une baisse du prix des engrais.

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Elle a également insisté sur l'extension du réseau scolaire et le recrutement d'enseignants supplémentaires afin de répondre à la demande croissante de services éducatifs. De son côté, l'administratrice de Conda, Angelina Caetano, a mis en avant la construction de nouvelles écoles, le renforcement des services de santé par le recrutement de médecins et d'infirmières, ainsi que la réhabilitation des routes et des axes routiers principaux comme priorités.

Le gouverneur de la province a salué les propositions présentées et a assuré la poursuite des efforts visant à mener à bien les projets jugés prioritaires pour le développement de la municipalité. Au cours de sa visite, Eugénio Laborinho s'est également rendu sur les chantiers de construction d'un lycée et du poste électrique d'Ebo.