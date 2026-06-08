Angola: Bravos Maquis perd son invincibilité au championnat national de handball

Luena — L'équipe féminine senior du Bravos do Maquis a subi sa première défaite du Championnat national de handball ce samedi à Luena, s'inclinant face à la Casa Pessoal do Porto do Lobito (CPPL) sur le score de 23-24, lors d'un match de la 3e journée.

Malgré une première mi-temps plus dangereuse et plus cohérente, où elles menaient 12-9 grâce notamment à des tirs à courte et longue distance, les joueuses du Bravos Maquis n'ont pas réussi à conserver leur avantage au gymnase du 27 de Março. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur adjoint du Bravos do Maquis, Valdemar Carlos, a reconnu un manque de concentration de son équipe, surtout en attaque, ce qui a contribué à la défaite. Il a également critiqué l'arbitrage, l'accusant de partialité dans ses décisions.

L'entraîneur de la CPPL, Manuel Alexandrino, a quant à lui souligné le comportement de ses joueuses, qui ont fait preuve d'une grande persévérance jusqu'à renverser la situation. Les attaquantes Eliana Garcia (Maquis) et Isabel Simão (CPPL) ont terminé meilleures buteuses, avec sept buts chacune.

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Suite à ce résultat, Bravos do Maquis chute à la cinquième place avec quatre points, tandis que CPPL remonte à la troisième place avec six points. Maquis rejouera le 13 juin, à domicile contre Primeiro de Agosto, tandis que Casa Pessoal do Porto do Lobito accueillera Escolinha do Huambo.