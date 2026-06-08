Congo-Kinshasa: Des études documentent une pollution massive autour des mines de cuivre et de cobalt de Kolwezi

À Kolwezi, dans le sud-Est de la République démocratique du Congo, des habitants décrivent une poussière qui arrive « comme un brouillard ». Certains nettoient leur maison trois ou quatre fois par jour. Un médecin de la ville confie qu'il n'y a pas un jour sans un cas lié à la pollution de l'air. Quatre études scientifiques indépendantes publiées ce mois de juin documentent ce que ces communautés dénoncent depuis des années : les mines de cuivre et de cobalt de la région les exposent à des niveaux de pollution que la science associe à des risques sanitaires graves.

Au bout d'une route poussiéreuse de Kolwezi, l'école Galaxy. Environ 1 500 élèves, près de 70 enseignants et à moins de 500 mètres, un dépôt de déchets miniers. C'est ici que des chercheurs de Source International, une organisation de science environnementale basée en Italie, ont installé leurs capteurs en octobre 2025.

Résultat : les concentrations de particules fines atteignent trois fois la limite fixée par l'OMS. L'après-midi, quand les enfants sont encore en classe, c'est le pic.

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Autour de Kolwezi et de Fungurume, huit sites ont été surveillés. À chaque endroit, les niveaux de pollution dépassent les recommandations de l'OMS. La poussière transporte du cobalt, du cuivre, du manganèse. À doses élevées, ce dernier attaque le système nerveux central. Dans les rivières et les puits, les scientifiques relèvent aussi de l'arsenic, du plomb, de l'uranium.

Ces quatre études ont été publiées par Source International et deux professeurs de l'université de Lubumbashi, Célestin Banza Lubaba Nkulu et Arthur Kaniki Tshamala, avec les ONG britannique RAID et congolaise AFREWATCH.

Les trois entreprises minières concernées, CMOC, Glencore et Zijin Mining, ont été informées deux semaines avant la publication. CMOC conteste le lien causal avec les problèmes de santé signalés. Glencore dit prendre les conclusions en compte et Zijin Mining a demandé un délai supplémentaire sans fournir d'observations.

Les chercheurs réclament une évaluation sanitaire indépendante, urgente, financée par les entreprises.