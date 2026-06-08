Angola: Cuanza-Sul - Dépistage du cancer de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme

Sumbe — Une centaine de personnes atteintes d'albinisme ont participé ce samedi à une campagne de dépistage du cancer de la peau organisée à l'hôpital général Comandante Raul Arguelles dans la province de Cuanza-Sul.

Cette initiative, menée dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée le 13 juin, a été promue par le Bureau provincial de la santé, en partenariat avec le Bureau provincial de l'action sociale, de la famille et de l'égalité des genres, dans le but de prévenir et de diagnostiquer précocement les maladies dermatologiques chez les personnes albinos.

Selon Constância Paula, directrice des soins infirmiers de l'hôpital général Comandante Raul Arguelles, les consultations comprenaient un examen clinique et dermatologique visant à identifier les lésions et les signes associés à des maladies telles que le mélanome et d'autres types de cancers de la peau. « Nous réalisons ces consultations de dépistage afin d'évaluer l'état de santé des patients, de les conseiller sur les mesures préventives et d'assurer un suivi approprié des cas diagnostiqués », a-t-elle déclaré.

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La responsable a expliqué que les personnes atteintes d'albinisme sont plus sensibles au soleil en raison de l'absence ou de la réduction de mélanine, et a recommandé le port régulier d'un chapeau et de lunettes de protection, ainsi que la réduction de l'exposition directe au soleil. Constância Paula a souligné que la prévention demeure le principal moyen de lutter contre le cancer de la peau : « Prendre soin de sa peau, c'est préserver sa vie », d'autant plus que les services de dépistage sont gratuits et accessibles à tous.

Durant la campagne, des professionnels de santé ont réalisé des examens dermatologiques, prodigué des conseils de prévention et traité les cas de lésions suspectes, tout en garantissant l'accès aux médicaments pour les patients nécessitant un traitement. De son côté, Etelvina Morais, coordinatrice provinciale de l'Association de soutien aux albinos de Cuanza-Sul, a salué l'initiative, la qualifiant d'atout précieux pour la communauté albinos, et a remercié les autorités pour leurs efforts de prévention du cancer de la peau.

Elle a souligné que cette action témoigne de la préoccupation du gouvernement angolais pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme, tout en déplorant le nombre insuffisant de consultations ophtalmologiques dans la province. Selon Etelvina Morais, de nombreuses personnes albinos rencontrent des difficultés financières pour financer les soins ophtalmologiques spécialisés, ce qui met en évidence la nécessité d'un soutien dans ce domaine. L'Association de soutien aux albinos de Cuanza-Sul assure actuellement le suivi de plus de cinq mille personnes atteintes d'albinisme dans la province.