Angola: Sport mécanique - Décès de Francisco Maia, membre fondateur de la FADM

6 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Francisco Maia « Chila », membre fondateur de la Fédération angolaise des sports mécaniques (FADM), est décédé vendredi à Luanda, à l'âge de 67 ans, des suites d'une maladie.

Selon un communiqué de la FADM, il a occupé tout au long de sa carrière les postes de vice-président du motocross puis de vice-président du rallye-raid, contribuant de manière significative au développement et au renforcement des sports mécaniques en Angola. Figure respectée du sport automobile angolais, « Chila » s'est illustré comme pilote de motocross dans les années 80 et 90, aux côtés de personnalités telles que Victor Santos « Vitó » Talaya, Òscar et Carlos Bianchi. Il a ensuite apporté son soutien technique aux équipes de motocross qui ont émergé dans le pays.

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