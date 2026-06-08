Angola: Accidents de la route - 69 morts et 437 blessés à Uíge

Uíge — Soixante-neuf personnes ont perdu la vie et 437 autres ont été blessées à la suite de 358 accidents de la route recensés de janvier à mai de cette année dans la province d'Uíge.

Ces données ont été présentées samedi par le Chef de la section de prévention de la sécurité routière de la direction provinciale des routes et de la circulation d'Uíge, le sous-inspecteur Venâncio da Costa, lors d'une réunion du Comité provincial local du MPLA avec les conducteurs de moto-taxi. Le responsable a précisé que sur les 69 décès survenus durant cette période, 50 concernaient des conducteurs de moto-taxi.

Abordant le thème « Prévention des accidents et sécurité routière », M. Venâncio da Costa a souligné que les causes d'accidents incluent notamment l'excès de vitesse, le passage irresponsable des piétons, le non-respect du Code de la route, le mauvais état technique des véhicules et l'absence d'éclairage. À cette occasion, Venâncio da Costa a exhorté les conducteurs de moto-taxi à réfléchir sérieusement au taux d'accidents élevé.

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De son côté, Gertrudes Gastão, deuxième secrétaire du Comité provincial du MPLA à Uíge, a lancé un appel aux conducteurs de moto-taxi afin qu'ils fassent preuve de plus de responsabilité au volant et contribuent ainsi à réduire le nombre important d'accidents sur les routes de la province. Environ 500 conducteurs de moto-taxi du chef-lieu de la province d'Uíge, ont assisté à la conférence.