Angola: Une spécialiste plaide pour un plan stratégique de soutien aux personnes atteintes d'albinisme

Ondjiva — Le docteur Oksana Yalovenko, dermatologue à l'hôpital central de Lubango, dans la province de Huíla, a plaidé ce dimanche à Ondjiva (Cunene) pour la mise en oeuvre d'un plan stratégique municipal axé sur le soutien social aux personnes atteintes d'albinisme.

S'exprimant auprès de l'ANGOP en marge de l'édition 2026 de la campagne de dépistage du cancer de la peau destinée aux personnes atteintes d'albinisme, qui se déroule à l'hôpital général Simione Mucune de Cunene, la spécialiste a déclaré que les administrations municipales devraient disposer d'un programme d'identification, d'enregistrement et de soutien, notamment en ce qui concerne l'accès à des consultations spécialisées et la distribution de crème solaire et de lunettes.

Elle a indiqué que l'objectif serait de promouvoir l'inclusion sociale et d'offrir des services de santé, d'éducation et de soutien socio-économique de base, tout en garantissant une protection contre la stigmatisation et en préservant leur dignité. Le médecin a souligné que de nombreuses personnes se sentent abandonnées et exclues de leur propre société, et que c'est pourquoi des mesures concrètes doivent être prises pour les soutenir et leur donner plus de visibilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a souligné que Cunene est l'une des provinces les plus chaudes du pays et que les personnes albinos ont la peau fragile, d'où l'urgence de mettre en place des mesures efficaces pour les protéger des problèmes dermatologiques causés par l'exposition au soleil. La spécialiste a réaffirmé la nécessité de renforcer les actions éducatives au sein des communautés afin de lutter contre les préjugés envers les personnes atteintes d'albinisme, dans le but de promouvoir le respect et de défendre leurs droits et libertés.

« Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dépister le cancer de la peau chez le plus grand nombre possible de patients et leur assurer un traitement adéquat, tant localement que, dans les cas les plus graves, en les orientant vers l'hôpital central de Lubango », a-t-elle déclaré. Cette activité, organisée dans le cadre des commémorations du 13 juin, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, est une initiative du Service national de santé et du Collège de dermatologie et de vénéréologie de l'Ordre des médecins angolais.

Cette campagne de dépistage du cancer de la peau, d'une durée d'une journée, mobilise trois médecins : deux de l'hôpital central de Lubango et un de l'hôpital général Simione Mucune de Cunene. L'Association de soutien aux personnes atteintes d'albinisme (ALPA) de Cunene accompagne 370 personnes atteintes d'albinisme, dont plus de 70 % vivent dans des conditions de grande précarité.