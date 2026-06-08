Tunisie: Chaos total dans la préparation de l'adversaire du pays au Mondial 2026 !

La sélection japonaise de football a été contrainte de modifier à deux reprises son lieu d'entraînement en l'espace de seulement 48 heures au Mexique, en raison de la dégradation des terrains causée par les récentes conditions météorologiques. Une situation qui perturbe le début de préparation des « Samouraïs bleus » à l'approche de la Coupe du monde 2026.

Monterrey : des terrains en mauvais état

Installée cette semaine à Monterrey, la sélection japonaise avait initialement choisi un terrain appartenant au club des Tigres UANL pour ses séances d'entraînement. Cependant, la détérioration rapide de la pelouse a poussé le staff technique à revoir ses plans.

Deux changements en 48 heures

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L'équipe a d'abord été déplacée vers un terrain universitaire utilisé notamment par une équipe japonaise des moins de 19 ans, selon le quotidien Sports Hochi. Mais face à la persistance de conditions jugées insuffisantes, un nouveau changement a été effectué dès le lendemain, cette fois vers un terrain d'entraînement du club de Monterrey.

Le staff japonais relativise la situation

Dans ce contexte, le directeur technique de la Fédération japonaise de football, Masakuni Yamamoto, a assuré que les joueurs géraient ces ajustements avec sérénité, tout en soulignant que l'objectif reste de bénéficier des meilleures conditions possibles avant le Mondial.

« Nous avons pris ces décisions afin de trouver un environnement d'entraînement plus adapté. En raison des conditions météorologiques, ces ajustements étaient inévitables. Nous voulons nous assurer d'être pleinement prêts », a-t-il déclaré, selon les médias japonais.

Nashville, prochaine étape

Il a également précisé que la sélection japonaise rejoindra son camp principal d'entraînement au début de la semaine prochaine à Nashville, aux États-Unis, où les conditions devraient être plus stables pour finaliser la préparation.

Pour rappel, le Japon entamera sa Coupe du monde le 14 juin face aux Pays-Bas, avant d'affronter la Tunisie et la Suède dans un groupe particulièrement compétitif.