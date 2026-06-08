Tunisie: Coupe du monde - Ce que le pays a vraiment accompli en 6 participations

La sélection tunisienne de football a participé à six phases finales de la Coupe du Monde, sur une période de plus de quatre décennies. Elle y a laissé une empreinte contrastée dans la mémoire du ballon rond tunisien.

Voici les chiffres et données clés qui ont jalonné les apparitions des « Aigles de Carthage » au Mondial, depuis leurs débuts en Argentine en 1978 :

- La Tunisie a pris part à six éditions du Mondial (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022) sans jamais parvenir à franchir le cap du premier tour.

- En 18 matchs disputés au total, les Aigles de Carthage ont enregistré 3 victoires, 5 nuls et 10 défaites.

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- L'attaque tunisienne a inscrit 14 buts, tandis que la défense en a encaissé 26.

- 91 joueurs tunisiens ont effectivement foulé les pelouses de la coupe du monde.

- Riadh Bouazizi est le Tunisien le plus utilisé en termes de minutes : 641 minutes réparties sur 8 matchs et trois éditions consécutives (1998, 2002, 2006). Il devance Kais Ghodhbane (8 matchs également, mais 421 minutes).

- Hatem Trabelsi totalise 619 minutes en 7 rencontres (1998, 2002, 2006). Ali Boumnijel et Zied Jaziri ont joué 6 matchs chacun (540 minutes pour le premier, 482 pour le second).

- Bassem Srarfi détient le record de la plus faible durée de jeu pour un Tunisien : une seule minute, lors du match contre Panama à la Coupe du monde 2018 en Russie.

- Wahbi Khazri est le meilleur buteur tunisien de l'histoire du Mondial avec 3 réalisations. Il est également le seul joueur tunisien à avoir marqué lors de deux éditions différentes (2 buts en 2018 face à la Belgique et Panama, puis 1 but en 2022 contre la France, championne en titre).

- Ali Boumnijel reste le joueur tunisien le plus âgé à avoir disputé une rencontre de Coupe du Monde : 40 ans et 71 jours lors du match contre l'Ukraine en 2006.

- Yassine Chikhaoui est, à l'inverse, le plus jeune : 19 ans et 265 jours face à l'Arabie saoudite, toujours en 2006.

- Neuf joueurs ont porté le brassard de capitaine de la Tunisie en Coupe du Monde :

Argentine 1978 : Témime Lahzami (3 matchs)

France 1998 : Sami Trabelsi (2 matchs) et Chokri El Ouaer (1 match)

Corée du Sud / Japon 2002 : Khaled Badra (2 matchs) et Adel Sellimi (1 match)

Allemagne 2006 : Riadh Bouazizi (3 matchs)

Russie 2018 : Wahbi Khazri (2 matchs) et Aymen Mathlouthi (1 match)

Qatar 2022 : Youssef Msakni (2 matchs) et Wahbi Khazri (1 match)

- Sept entraîneurs se sont succédé sur le banc tunisien en coupe du monde, dont cinq Tunisiens (Abdelmajid Chatteli, Ali Selmi, Ammar Souayah, Nabil Maaloul, Jalel Kadri) et deux étrangers (Henri Kasperczak, Roger Lemerre).

- Enfin, l'attaquant tunisien Fakhreddine Ben Youssef est entré dans l'histoire du Mondial en inscrivant le 2500e but de la compétition depuis sa création. Il avait ainsi égalisé (1-1) face au Panama lors du troisième match du groupe à la Coupe du monde 2018, une rencontre qui s'était soldée par une victoire tunisienne (2-1).