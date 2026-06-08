Afrique: Voici le calendrier complet de la Tunisie au Mondial 2026 face à la Suède, au Japon et aux Pays-Bas

La sélection tunisienne de football quitte le pays ce dimanche 7 juin 2026 à destination du Mexique, où elle disputera la Coupe du monde 2026. La délégation est composée d'environ 62 personnes, incluant les joueurs, les membres du staff technique et administratif ainsi que plusieurs responsables de la Fédération tunisienne de football.

Ce départ intervient après une phase de préparation marquée par deux rencontres amicales conclues sans résultats positifs pour les Aigles de Carthage.

Un calendrier de groupe relevé et déjà fixé

La Tunisie évoluera dans un groupe particulièrement compétitif et débutera sa campagne avec trois rencontres déterminantes, réparties entre le Mexique et les États-Unis.

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Journée 1 -- Tunisie vs Suède

Les Aigles de Carthage entameront leur parcours le dimanche 14 juin 2026 face à la Suède, au Stade de Monterrey, avec un coup d'envoi prévu à 22h (ET), soit 5h du matin le lundi 15 juin heure de Tunis. Cette première rencontre constituera un test majeur d'entrée face à une formation européenne solide et disciplinée.

Journée 2 -- Tunisie vs Japon

La deuxième rencontre opposera la Tunisie au Japon le samedi 20 juin 2026, également au Stade de Monterrey, avec un coup d'envoi fixé à 00h (ET), soit 7h du matin le mardi 23 juin heure de Tunis. Un duel face à une équipe asiatique réputée pour sa rigueur tactique et son intensité.

Journée 3 -- Tunisie vs Pays-Bas

Enfin, la Tunisie clôturera sa phase de groupes le jeudi 25 juin 2026 face aux Pays-Bas, au Stade de Kansas City, avec un match programmé à 19h (ET), soit 00h le samedi 27 juin heure de Tunis. Une affiche de prestige face à l'un des favoris du tournoi.

L'enjeu du Mondial 2026

Avec ce calendrier exigeant, la sélection tunisienne aborde le Mondial 2026 avec l'objectif de retrouver de la stabilité et de la compétitivité au plus haut niveau. Les deux matchs de préparation récents ont mis en évidence des ajustements nécessaires, mais aussi des pistes de progression pour aborder la compétition dans de meilleures conditions.

L'enjeu est désormais clair : réussir une entame solide dans un groupe relevé afin de rester en course pour la qualification au tour suivant.