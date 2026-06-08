Afrique: Mondial 2026 - La FIFA dévoile ses arbitres, aucun Tunisien dans la liste

La désignation des arbitres pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 constitue une étape essentielle dans la préparation du tournoi. La liste des officiels retenus rassemble les meilleurs arbitres, arbitres assistants et arbitres vidéo (VAR) issus des différentes confédérations continentales. Sélectionnés sur la base de leurs performances, de leur expérience internationale et de leur condition physique, ces arbitres auront la responsabilité de garantir l'application des règles du jeu et le bon déroulement des rencontres tout au long de la compétition.

Voici les listes et répartitions des arbitres assignés à la Coupe du Monde 2026 :

EUROPE (UEFA)

Arbitres centraux

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Szymon Marciniak (Pologne)

Clément Turpin (France)

Anthony Taylor (Angleterre)

Danny Makkelie (Pays-Bas)

Istvan Kovacs (Roumanie)

Michael Oliver (Angleterre)

Slavko Vincic (Slovénie)

Felix Zwayer (Allemagne)

Maurizio Mariani (Italie)

Glenn Nyberg (Suède)

Espen Eskas (Norvège)

Sandro Schärer (Suisse)

Arbitres assistants

Gary Beswick (Angleterre)

Adam Nunn (Angleterre)

Christian Dietz (Allemagne)

Hessel Steegstra (Pays-Bas)

Andreas Söderkvist (Suède)

Tomasz Kwiatkowski (Pologne)

Daniele Bindoni (Italie)

Stephane De Almeida (Suisse)

Jan De Vries (Pays-Bas)

Officiels VAR

Jérôme Brisard (France)

Bastian Dankert (Allemagne)

Carlos Del Cerro Grande (Espagne)

Marco Di Bello (Italie)

Dennis Higler (Pays-Bas)

Tomasz Kwiatkowski (Pologne)

AFRIQUE (CAF)

Arbitres centraux

Mustapha Ghorbal (Algérie)

Jalal Jayed (Maroc)

Dahane Beida (Mauritanie)

Pierre Atcho (Gabon)

Abongile Tom (Afrique du Sud)

Omar Abdulkadir Artan (Somalie)

Arbitres assistants

Mostafa Akarkad (Maroc)

Zakaria Brinsi (Maroc)

Mokrane Gourari (Algérie)

Amos Abeigne (Gabon)

Boris Ditsoga (Gabon)

Zakhele Siwela (Afrique du Sud)

Officiels VAR

Hamza El Fariq (Maroc)

Mahmoud Ashour (Égypte)

ASIE (AFC)

Arbitres centraux

Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Yusuke Araki (Japon)

Ma Ning (Chine)

Adham Makhadmeh (Jordanie)

Ilgiz Tantashev (Ouzbékistan)

Arbitres assistants

Mohammed Al Abakry (Arabie Saoudite)

Mohamed Al Hammadi (Émirats arabes unis)

Mohammad Al Kalaf (Jordanie)

Saoud Al Maqaleh (Qatar)

Taleb Al Marri (Qatar)

Ahmad Al Roalle (Jordanie)

Jun Mihara (Japon)

Officiels VAR

Khamis Al-Marri (Qatar)

Abdullah Alshehri (Arabie Saoudite)

AMÉRIQUE DU SUD (CONMEBOL)

Arbitres centraux

Raphael Claus (Brésil)

Wilton Sampaio (Brésil)

Facundo Tello (Argentine)

Yael Falcón Pérez (Argentine)

Andrés Rojas (Colombie)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Arbitres assistants

Juan Belatti (Argentine)

Gabriel Chade (Argentine)

Miguel Rocha (Chili)

José Retamal (Chili)

Facundo Rodríguez (Argentine)

Officiels VAR

Rodolpho Toski (Brésil)

Nicolás Gallo (Colombie)

AMÉRIQUE DU NORD & CENTRALE (CONCACAF)

Arbitres centraux

Ismail Elfath (États-Unis)

Cesar Ramos (Mexique)

Drew Fischer (Canada)

Ivan Barton (Salvador)

Juan Calderon (Costa Rica)

Arbitres assistants

Corey Parker (États-Unis)

Kathryn Nesbitt (États-Unis)

Brooke Mayo (États-Unis)

Marco Bisguerra (Mexique)

Officiels VAR

Armando Villarreal (États-Unis)

Joe Dickerson (États-Unis)

Erick Miranda (Mexique)

OCÉANIE (OFC)

Arbitres centraux

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nouvelle-Zélande)

Arbitres assistants

Isaac Trevis (Nouvelle-Zélande)

Officiels VAR

Shaun Evans (Australie).