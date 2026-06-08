Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

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ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à des exposés portant notamment sur le secteur des mines, les préparatifs de la saison estivale et le bilan final de l'opération d'acquisition et de distribution des moutons de l'Aïd, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à des exposés portant notamment sur le suivi de l'extension et du raccordement des stations et des zones industrielles à la ligne minière stratégique Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, les préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de la communauté nationale à l'étranger, l'examen du bilan final de l'opération d'acquisition et de distribution des moutons de l'Aïd au profit des citoyens, ainsi que sur le suivi du renforcement des mécanismes de contrôle des produits destinés à la consommation et le développement des capacités des laboratoires.

Après présentation de l'ordre du jour, suivie de la présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, Monsieur le président de la République a donné les

instructions, directives et orientations suivantes:

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En ouverture, le président de la République a salué les efforts consentis par l'ensemble des travailleurs et cadres du secteur des travaux publics, à leur tête le ministre en tant qu'homme de terrain, ainsi que par le partenaire chinois, pour le rythme soutenu dans la réalisation des différents projets stratégiques ayant enregistré des progrès importants à l'échelle nationale, notamment les projets ferroviaires à dimension stratégique, en particulier la ligne minière Est, reliant Djebel Onk-Bled El Hadba-Tébessa jusqu'à Annaba, ainsi que les projets à dimension régionale et continentale. Il a également salué les personnels du secteur pour la réalisation de résultats tangibles en termes de qualité et de respect des délais.

* Concernant les préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de la communauté nationale à l'étranger :

- Monsieur le président de la République a insisté sur l'importance d'un suivi rigoureux et permanant afin d'assurer le succès de la saison, en tenant compte des points suivants :

- Monsieur le président de la République a rappelé la nécessité de prendre toutes les mesures et dispositions visant à garantir la gratuité des plages et à préserver la quiétude des familles qui les fréquentent, afin d'éviter

la réapparition des phénomènes négatifs constatés chaque saison. Il a également insisté sur la lutte contre le phénomène de l'appropriation illégale des plages, en chargeant les autorités compétentes et les services de sécurité d'éradiquer et de réprimer ces comportements, parallèlement à

l'actualisation des textes de loi pour traiter ce phénomène.

- Dédier des plages spéciales le long du littoral national à la pratique des loisirs nautiques motorisés pour éviter les accidents.

* Concernant le bilan final de l'opération d'acquisition des moutons de l'Aïd au profit des citoyens :

- Monsieur le président de la République a instruit Monsieur le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche de la nécessité de remédier aux insuffisances constatées au cours de l'opération, notamment celles liées à l'organisation et à la distribution, malgré la mise à disposition d'un million de têtes ovines.

- Au vu des lacunes relevées, Monsieur le président de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'ensemble des insuffisances, afin d'identifier les défaillances devant être corrigées à l'avenir.

* Concernant le suivi du renforcement des mécanismes de contrôle des produits destinés à la consommation et le développement des capacités des laboratoires :

- Monsieur le président de la République a chargé les ministères du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national et de la Santé de mettre en place et de gérer des laboratoires dans l'ensemble des ports et des aéroports du pays pour assurer le contrôle des produits destinés à la consommation.

- Le ministère du Commerce intérieur se charge du contrôle des produits destinés à la consommation, y compris les viandes sous toutes leurs formes, tandis que le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche prend uniquement en charge le contrôle de la qualité des céréales, tous types confondus.

- Monsieur le Président a ordonné la mise en place d'équipes spécialisées, formées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et supervisées sur le terrain par le ministère du Commerce

intérieur, chargées de contrôler les produits destinés à la consommation lors de leur transport sur les routes, en coordination avec les services de sécurité.

- Monsieur le Président a ordonné la poursuite inlassable de la lutte contre la fraude, phénomène qui demeure en tête des priorités, à travers l'introduction d'analyses de laboratoire approfondies permettant d'identifier l'origine de la fraude et d'appliquer la loi.

Avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, Monsieur le Président a ordonné l'achèvement, dans les plus brefs délais, des études techniques en vue de la pose, le 5 juillet prochain, de la première pierre pour la réalisation d'une salle de spectacles dans la capitale, d'une capacité de 6.000 à 8.000 places, qui constituera une valeur ajoutée et renforcera les infrastructures artistiques et culturelles de l'Algérie".