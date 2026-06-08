Algérie: Le président de la République insiste sur la nécessité de prendre toutes les mesures visant à garantir la gratuité des plages

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, dimanche, sur la nécessité de prendre toutes les mesures visant à garantir la gratuité des plages et l'importance d'un suivi rigoureux afin d'assurer le succès de la saison estivale.

Concernant les préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de la communauté nationale à l'étranger, le président de la République a insisté sur "l'importance d'un suivi rigoureux et permanant afin d'assurer le succès de la saison estivale", rappelant, à ce titre, la nécessité de "prendre toutes les mesures et dispositions visant à garantir la gratuité des plages et à préserver la quiétude des familles qui les fréquentent, afin d'éviter la réapparition des phénomènes négatifs constatés chaque saison", indique un communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a également insisté sur "la lutte contre le phénomène de l'appropriation illégale des plages, en chargeant les autorités compétentes et les services de sécurité d'éradiquer et de réprimer ces comportements, parallèlement à l'actualisation des textes de loi pour traiter ce phénomène".

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Dans le même contexte, le président de la République a souligné la nécessité de "dédier des plages spéciales le long du littoral national à la pratique des loisirs nautiques motorisés pour éviter les accidents".