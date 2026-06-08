Algérie: Le président de la République ordonne la mise en place de laboratoires de contrôle des produits destinés à la consommation dans les ports et aéroports

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national et le ministère de la Santé de mettre en place et de gérer des laboratoires dans l'ensemble des ports et des aéroports du pays pour assurer le contrôle des produits destinés à la consommation, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant le suivi du renforcement des mécanismes de contrôle des produits destinés à la consommation et le développement des capacités des laboratoires, le président de la République a "chargé les ministères du

Commerce intérieur et de la Régulation du marché national et de la Santé de mettre en place et de gérer des laboratoires dans l'ensemble des ports et des aéroports du pays pour assurer le contrôle des produits destinés à la consommation", précise le communiqué.

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"Le ministère du Commerce intérieur se charge du contrôle des produits destinés à la consommation, y compris les viandes sous toutes leurs formes, tandis que le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche prend uniquement en charge le contrôle de la qualité des céréales, tous types confondus", ajoute le communiqué.

Le président de la République a également ordonné la mise en place d'équipes spécialisées, formées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et supervisées sur le terrain par le ministère du Commerce intérieur, pour contrôler les produits destinés à la consommation lors de leur transport sur les routes, en coordination avec les services de sécurité.

De plus, le président de la République a ordonné "la poursuite inlassable de la lutte contre la fraude, phénomène qui demeure en tête des priorités, à travers l'introduction d'analyses de laboratoire approfondies permettant

d'identifier l'origine de la fraude et d'appliquer la loi".